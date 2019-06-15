Агентство публичной собственности выставляет на приватизацию 36 объектов госсобственности

Согласно сообщению агентства, на коммерческий конкурс едиными имущественными комплексами выставлено 6 объектов стоимостью более 320 млн леев, в том числе Кишиневский стекольный завод– начальная стоимость продажи 231,6 млн леев, гостиница «Заря» – 24,4 млн леев, санаторий «Молдова» - 25,5 млн леев. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 июля.

Кроме того, 2 июля состоятся аукцион «на понижение», в ходе которого на продажу выставлено 6 объектов стоимостью 1,67 млн леев, а также аукцион «с молотка», в ходе которого по начальной цене свыше 5,8 млн. леев на продажу выставлены 3 единых имущественных комплекса и еще 16 комплексов и объектов недвижимости стоимостью более 30,9 млн леев. Самые дорогие лоты – 4-этажный производственный комплекс по ул.Гагарина в центре Кишинева, расположенные на Украине турбаза «Молдова» - 5,5 млн леев и база отдыха «Чайка» - 2,75 млн леев.

Кроме того, с 15 по 19 июля на Фондовой бирже состоится аукцион по продаже акций государства в 5 акционерных обществах, в том числе столичная гостиница Chisinau, завод Ceramica-T (Тараклия), Rif-Acvaaparat (Бельцы), Acva-Prut (Бельцы), Фалештсий завод уборочных машин (Фалешты). Доля государства в этих предприятиях составляет от 60,1% до 94,1%, а начальная стоимость акций варьирует от 2,94 лея до 45 леев (номинальная – от 1 до 20 леев).

Стоит отметить, это первый в этом году раунд приватизации. В 2018 г. Агентство публичной собственности организовало три раунда приватизации, в ходе которых приватизировано 19 объектов, в том числе единые имущественные комплексы 7-ми госпредприятий, расположенных в Кишиневе, - Vestmoldtransgaz; Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare; авиакомпания Air Moldova; Госпредприятие по ремонту энергетического оборудования Energoreparații; Госпредприятие общественного питания Crizantema; база отдыха Știința и автобаза Академии наук Молдовы; пакеты акций в 5-ти акционерных обществах, 7 комплексов имущества и недвижимого имущества.

Доходы от приватизации в 2018 г. составили 366,03 млн леев, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 2017 г. (166,4 млн леев). // 14.06.2019 — InfoMarket.