Подруги у замужней женщины. Вред или польза?

Советов насчет подруг можно услышать много. Начиная с того, что это «главные враги брака» до «мужья приходят и уходят, а подруги остаются». Где же истина? Нужны ли замужней женщине подруги? Расскажет психолог Наталья Мелехина.

«Он изменил мне с моей лучшей подругой!»

«Я уверена в своей подруге, она никогда этого не сделает».

«Муж моей подруги для меня лишь предмет интерьера.»

Думаю, хотя бы раз в жизни вы могли слышать одну из подобных фраз от мамы, подруг или сами их произносили.

Давайте поговорим о «вреде» и «пользе» подруг, когда ты в статусе замужем.

Хочу предупредить сразу, в психологии нет однозначных правил по этому поводу. Но исходя из моего личного опыта и многолетнего опыта консультирования в области взаимотношений, кое-какие негласные правила я все же узрела.

Еще хотелось бы добавить, в каждой ситуации всегда все происходит очень индивидуально и вполне возможно, что именно ваши отношения нельзя соотнести ни с одним пунктом, но все же давайте попробуем. Начнем с возможного «вреда».

«Вред» подруг, когда ты замужем

Если ваша подруга свободна от партнерских отношений, то именно здесь может таиться опасность для вас и вашего мужа. Почему нередки истории про то, как подруга увела мужа? Потому что есть несколько кнопок запуска этого механизма.

Первая кнопка — это радость, легкость и ухоженность, но не ваша. Ваша подруга в поиске, а значит, она в полной боевой готовности и является женщиной-праздником. А вы, допустим, уже не так счастливы со своим мужем и не источаете эту радость и восхищение им.

Ну, потому что знаете, что он каждую пятницу с друзьями напивается пива, а потом храпит всю ночь. Или вечно прячет свои комочки грязных носков, чтобы запахом отпугнуть чужих самцов с территории. И вот вы воспитываете своего мужа, а тут появляется чужая тетя, которая всегда праздник и восхищается вашим мужем. Как мило он икает, когда пьяный или как это по-мужски — минировать территорию носочными бомбами. И вот ваш муж недолго думая идет туда, где ему рады и не видят его недостатков.

Вторая кнопка — не всегда, но я наблюдала, что у женщин часто срабатывает — мне нужно то, то принадлежит другим. Очень удобно — он уже одомашненный, привыкший к каким-то домашним правилам, его не нужно «воспитывать», деньги в дом несет, еду добывает, на отдых возит. Надо брать! А помогает «брать» — первая кнопка.

Что делать? Жить под девизом: «Долой подруг!»? Конечно же нет. Но хорошо помнить следующее:

Важно — не жаловаться на своего мужа постоянно. Подруга может подумать: «Ну, а что, он же ей все равно не нужен, раздражает ее, не любит она его, а со мной ему будет хорошо.»

Не оставляйте свою подругу наедине с мужем, отправляя их вместе в магазин или за совместными покупками, пока вы дома готовите. Ну, вот скажите, зачем искушать голодного льва куском лакомого мяса?

«Польза» подруг, когда ты замужем

Перейдем к положительным сторонам женской дружбы у замужних.

Развлечение. Когда мы выходим замуж мы растворяемся в партнере настолько, что наша личная жизнь плавно отчаливает на второй план. Период влюбленности, обожания, восхищения и т.п. Эмоции в отношениях не стоят на месте, они постоянно развиваются трансформируясь во что-то новое. И вот, представьте -наступает момент, когда вы уже готовы вернуться в мир, в социум, а тут засада – всех друзей и подруг вы задвинули на второй план и больше не общаетесь. Что делать? Сохраняйте подруг.

Домашний психолог. Наше многословие в виде обсуждения любимого фильма, начальника на работе, событий в семье Глаши, подарка бриллиантового кольца мужем на ваш юбилей и многое другое с благодарностью готова слушать и даже с интересом в этом участвовать - только наша подруга. Наше взаимодействие с подругами похоже на занятие в тренажерном зале, где мы оставляем все свои силы и возвращаемся домой уже довольными и с приятной усталостью. Поэтому мы друг другу нужны.

Разделяй и дружи

Со свободными подругами интересно гулять, отдыхать, веселиться, потому что они хорошо знают, как это делать. Но мы не вводим их в свою семью. Общаемся только на девичниках, где нет мужа. И не жалуемся на мужа - он самый лучший у вас. Кстати, когда вы сами восхищаетесь своим мужем, он становится именно таким, потому что никто не готов разочаровывать своего партнера, когда им восхищаются. Но и не переусердствуйте - не рекламируйте мужа, как товар на продажу, а то захотят купить, вернее украсть.

С замужними подругами хорошо вместе парами отдыхать, обсуждать какие-то сложности, находить решения, заниматься совместной деятельностью.

И помните, милые дамы, что самое главное — не удерживать мужчину, а быть такой внутри и снаружи, чтобы он сам вас хотел видеть рядом всегда. А это уже про свою ценность и женскую уверенность. Вы уникальны и я хочу, чтобы вы всегда об этом помнили. А, если мужчина ушел, может он и недостоин вас?