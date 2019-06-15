15 Июня 2019
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Конституционный суд отменил свои решения от 7, 8 и 9 июня
15.06.2019

В основе аннулирования – текущая ситуация в Республике Молдова, а именно объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции, говорится в сообщении.

Решение КС от 15 июня, как подчеркивается в тексте, должно стать источником социального мира и поддержания правового государства, демократии и гарантировать адекватные рамки защиты прав человека путем борьбы с политической нестабильностью.

После аннулирования решений КС от 7-9 июня парламент, руководимый Зинаидой Гречаной, обретает статус конституционного парламента, а принятые им и правительством Майи Санду до сих пор нормативные акты получают законную силу.

Решение окончательное, вступает в силу с момент принятия и не может быть обжаловано.


 
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