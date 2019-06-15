Санду: мы открыты для диалога с Россией об улучшении сотрудничества

Премьер-министр нового правительства Молдовы заявила об открытости к диалогу с Россией об улучшении торгово-экономического сотрудничества. Об этом она сообщила после заседания кабмина в субботу.

"Конечно, мы открыты для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества с Россией", - сказала Санду.

При этом, она подчеркнула, что "правительственная программа четко определяет, что Соглашение об ассоциации – основа нашей деятельности".

"Недавно говорила с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом. Мы надеемся на скорый визит из Брюсселя команды, которая оценит ситуацию здесь, чтобы мы могли улучшить отношения и получить внешнее финансирование, которое наша страна не получала последние годы", - заявила Санду.

Утвержденное парламентом новое правительство под руководством Майи Санду 15 июня впервые собралось на заседание в здании кабмина, которое до этого было заблокировано сторонниками Демпартии.

В пятницу на заседании Национального политического совета ДПМ было принято решение о том, что политическое формирование уходит из власти. По словам пресс-секретаря формирования Владимира Чеботаря, ДПМ решила покинуть власть через отставку правительства Павла Филипа.

Президент Молдовы Игорь Додон поприветствовал решение ДПМ и объявил о важной победе всего молдавского народа: "Демпартия, которая узурпировала власть, признала поражение".

Кроме того, в субботу было объявлено, что запланированный на 16 июня народный марш в поддержку нового правительства и парламентского большинства отложен.