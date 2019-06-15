Политика Ренато Усатый возвращается в Молдову Бывший мэр Бельц Ренато Усатый объявил, что завтра, 16 июня, вернется в Республику Молдова. На данный момент Усатый находится в Германии. Политик в прямом эфире на facebook объявил, что вскоре вылетит из аэропорта Франкфурта в Бухарест. После чего завтра на машине Ренато Усатый вернется в Республику Молдова. "В 13:00 я буду на таможне Скулень. Я готов доказать свою невиновность. Я возвращаюсь, чтобы разобраться со всеми уголовными делами", - отметил Усатый.

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