15 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Майя Санду требует отставки судей Конституционного суда
15.06.2019

Премьер-министр Майя Санду требует отставки судей Конституционного суда.

"Я прошу судей КС немедленно подать в отставку, если у них есть немного чести и уважения к Конституции Республики Молдова и гражданам этой страны"- написала в Facebook премьер-министр Майя Санду.

"По сути, суд вместо того, чтобы признавать, что участвовал в отчаянной попытке Демократической партии незаконно удержаться у власти, оправдывает свое решение только тем фактом, что на тот момент ситуация в Республике Молдова являлась таковой. Я расцениваю этот подход как недопустимый с точки зрения уважения к высшему закону государства. Конституционный суд должен принимать законы в соответствии с положениями Конституции, а не на основе решений политических деятелей в стране." - заявила Санду.


 
Количество просмотров:
69
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.