Премьер-министр Майя Санду требует отставки судей Конституционного суда.

"Я прошу судей КС немедленно подать в отставку, если у них есть немного чести и уважения к Конституции Республики Молдова и гражданам этой страны"- написала в Facebook премьер-министр Майя Санду.

"По сути, суд вместо того, чтобы признавать, что участвовал в отчаянной попытке Демократической партии незаконно удержаться у власти, оправдывает свое решение только тем фактом, что на тот момент ситуация в Республике Молдова являлась таковой. Я расцениваю этот подход как недопустимый с точки зрения уважения к высшему закону государства. Конституционный суд должен принимать законы в соответствии с положениями Конституции, а не на основе решений политических деятелей в стране." - заявила Санду.