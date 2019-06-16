Нэстасе: Козак подтвердил, что Плахотнюк находится в федеральном розыске

Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил министру МВД Андрею Нэстасе, что лидер демократов Влад Плахотнюк находится в федеральном розыске в России и скоро его объявят в розыск на международном уровне.

«Да, мы говорили с господином Козаком об уголовных делах лидера ДПМ. Он подтвердил, что Плахотнюка скоро объявят в международный розыск, так как в Москве на его имя открыто уголовное дело", - отметил Нэстасе, передает unimedia.info со ссылкой на Deutsche Welle.

Также министр внутренних дел отметил, что уголовное дело касается украденных денег.

"Речь идет о деньгах, которые, как говорят русские, украли из их банков. Мы узнаем все детали этого дела, выясним о каких деньгах идет речь, и связаны ли они с Ландроматом. Мы узнаем и расскажем людям, о чем идет речь», - заявил Настасе.