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Нэстасе: Козак подтвердил, что Плахотнюк находится в федеральном розыске
16.06.2019

Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил министру МВД Андрею Нэстасе, что лидер демократов Влад Плахотнюк находится в федеральном розыске в России и скоро его объявят в розыск на международном уровне.

«Да, мы говорили с господином Козаком об уголовных делах лидера ДПМ. Он подтвердил, что Плахотнюка скоро объявят в международный розыск, так как в Москве на его имя открыто уголовное дело", - отметил Нэстасе, передает unimedia.info со ссылкой на Deutsche Welle.

Также министр внутренних дел отметил, что уголовное дело касается украденных денег. 

"Речь идет о деньгах, которые, как говорят русские, украли из их банков. Мы узнаем все детали этого дела, выясним о каких деньгах идет речь, и связаны ли они с Ландроматом. Мы узнаем и расскажем людям, о чем идет речь», - заявил Настасе.


 
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