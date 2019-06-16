Мнение: что будет с чиновниками в Молдове после ухода "старой" власти

Спикер парламента Зинаида Гречаная в интервью Sputnik рассказала, чем должны, по ее мнению, заниматься государственные служащие.

Чиновники, работавшие в государственных структурах при предыдущей власти, при желании останутся на своих местах. Как заявила в эксклюзивном интервью Sputnik спикер парламента Зинаида Гречаная, профессионалы в Молдове нужны, чиновники должны работать честно и добросовестно в своей сфере, а не заниматься политикой.

"Никого не собираемся увольнять. Это доказано на примере администрации президента. У нас рынок человеческих ресурсов не так уж и велик. Я бы хотела, чтобы каждый на рабочем месте занимался делом честно и добросовестно, а не политикой", - сказала спикер.

Гречаная, которая в свое время занимала должность премьера и министра финансов республики, не могла не затронуть вопрос формирования госбюджета на 2020 год. По ее словам, новая власть должна успеть его "сверстать" и проголосовать за документ.

"Хватит времени на все, потому что есть специалисты. Очень надеюсь, что в Минфине, где работают настоящие профессионалы, не пустили дела на самотек, и на то, что власть, которая сейчас уходит, не творила в финансовой системе и бюджете полный произвол", - отметила спикер парлаента.

Продолжая разговор о специалистах, Гречаная отметила, что новый министр финансов Наталья Гаврилица – профессионал, который хорошо знаком с финансовой системой.

"Мы работали когда-то в правительственной команде вместе с госпожой Гаврилицей. Это хороший специалист, поэтому нам хватит времени", - добавила Гречаная.

В пятницу, 14 июня, бывшее правительство ДПМ официально объявило об отставке. Это произошло после недельного противостояния, когда бывшее правительство не хотело передавать власть новому кабинету министров.

В субботу, 15 июня Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду.

"После аннулирования решений КС от 7-9 июня парламент, руководимый Зинаидой Гречаной, получает статус конституционного парламента, а принятые им и правительством Майи Санду до сих пор нормативные акты также получают законную силу", - говорится в сообщении КС.

Следовательно, высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

Президент Молдовы Игорь Додон приветствовал решение суда, таким образом, по его словам, политический и конституционный кризис преодолен.

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