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Предпочитаю, чтобы будущий генпрокурор обладал гражданством Молдовы, - Игорь Додон
16.06.2019

Глава государства Игорь Додон заявил накануне, что предпочел бы, чтобы будущий генеральный прокурор был из Республики Молдова. Заявления президента прозвучали в эфире одного из отечественных телеканалов.

- Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор обладал гражданством Республики Молдова, - отметил президент. Однако представители блока ACUM также отмечали накануне, что предпочли генерального прокурора из Европы. Премьер-министр Майя Санду, в свою очередь, потребовала отставки генерального прокурора Эдуарда Харунжена, передает Agora.

Экс-президент Молдовы Владимир Воронин также рассказал накануне, кого бы он хотел видеть генеральным прокурором Молдовы. По словам коммуниста, он был бы не против, если бы им стала Лаура Кодруцэ Ковеси, которая занимала аналогичную должность в Румынии.


 
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