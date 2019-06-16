Более 42% экспортируемых в ЕС молдавских товаров попадают на румынский рынок

Румыния укрепила свои позиции в качестве основного рынка товаров Республики Молдова после 17-процентного роста в первые четыре месяца 2019 года.

Более 42% молдавских товаров, экспортируемых в страны Европейского союза, попадают на румынский рынок, согласно данным Национального бюро статистики (НБС), передает moldpres.md

Республика Молдова экспортировала в Румынию в январе-апреле 2019 года товары на сумму 258 миллионов долларов США, поставки молдавских товаров на рынок ЕС достигли 602 миллиона долларов.

Данные НБС показывают, что три страны-члена Европейского союза - Румыния, Германия и Италия - входят в пятерку рынков назначения Республики Молдова. Доля трех стран в общем объеме молдавского экспорта составляет 46%, импорта - 28%.

Экспорт транспортного оборудования оказал наибольшее влияние на рост экспорта, который составил 22,9% от общего объема экспорта. Экспорт различных промышленных товаров составил 17,5% от общего объема экспорта, химической продукции - 15,6%. На четвертом месте экспорт продуктов питания и живых животных с долей 11,3%.