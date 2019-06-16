16 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Майя Санду сообщила, что исследует проекты "Первый дом" и Arenа Chișinău
16.06.2019

Премьер-министр Молдовы Майя Санду отметила в рамках вчерашней пресс-конференции, что инициативы бывшего правительства Павла Филипа будут проанализированы и исследованы.

"Мы полны решимости сделать все от нас зависящее, чтобы повысить уровень жизни граждан. Мы проанализируем каждую инициативу, принятую предыдущим правительством, чтобы понять, насколько эти инициативы отвечают интересам граждан, и в зависимости от этого мы примем определенное решение", - сообщила премьер Молдовы, передает protv.md

Также Майя Санду добавила, что проект Arenа Chișinău находится под пристальным вниманием нового правительства.

"Arenа Chișinău- это проект с большим количеством недостатков. Мы проверим его, исследуем способы его покупки и подписания контракта. Arena Chisinau является одним из приоритетных проектов в нашей повестке", -  отметила Санду.


 
Количество просмотров:
123
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.