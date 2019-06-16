Майя Санду сообщила, что исследует проекты "Первый дом" и Arenа Chișinău

Премьер-министр Молдовы Майя Санду отметила в рамках вчерашней пресс-конференции, что инициативы бывшего правительства Павла Филипа будут проанализированы и исследованы.

"Мы полны решимости сделать все от нас зависящее, чтобы повысить уровень жизни граждан. Мы проанализируем каждую инициативу, принятую предыдущим правительством, чтобы понять, насколько эти инициативы отвечают интересам граждан, и в зависимости от этого мы примем определенное решение", - сообщила премьер Молдовы, передает protv.md

Также Майя Санду добавила, что проект Arenа Chișinău находится под пристальным вниманием нового правительства.

"Arenа Chișinău- это проект с большим количеством недостатков. Мы проверим его, исследуем способы его покупки и подписания контракта. Arena Chisinau является одним из приоритетных проектов в нашей повестке", - отметила Санду.