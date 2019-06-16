Аномальное число бизнес-джетов в аэропорту Кишинева - миф: Просто в этот раз они были забиты беглецами - некоторые сидели в проходах - и деньгами!

Несмотря на то, что в пятницу из Молдовы улетела вся верхушка ДПМ во главе с Плахотнюком, число бизнес-джетов в аэропорту не превысило среднестатистическое в сутки.

В пятницу, 14 июня, многие поражались количеству чартерных рейсов и бизнес-джетов, приземлявшихся и вылетавших из кишиневского аэропорта. Многие тут же связали это с поражением прежней власти, а, значит, многие ее представители высшего звена из ДПМ решили покинуть страну, улететь, чтобы не сесть в тюрьму. В Молдове нет Плахотнюка, Канду, Лянкэ, нескольких бывших министров...

- Это бред! - эмоционально отреагировал представитель руководства СИБ, который, кстати, работал в последние дни по протестам Демпартии (свое имя он просил не называть). - Количество чартеров и бизнес-джетов не превышает того, что садится и вылетает в обычные дни. Представители высшего звена прежней власти не торопятся покидать страну! Как мне сообщили сотрудники аэропорта были «борта» из Москвы, вылетали в Болгарию, Грецию, в Европу. Все, как в обычные дни. Вам, прессе, только сенсации подавай! На самом же деле, тут ничего странного нет.

- Все равно это выглядит подозрительно...

- Что именно? Что в Молдове десятки миллионеров - подпольных и не очень, которые могут себе позволить частные полеты на бизнес-джетах в любую страну мира. Я знаю, что один известный политик в Молдове на свой день рождения летал в Нью-Йорк на чартере - на один день! Другой бизнесмен возил семью в Париж в Диснейленд - утром туда, а вечером обратно. И такое - сплошь и рядом!

Тот самый Боинг, за аренду которого молдаване заплатили 200 тысяч евро.

Естественно, мы не привыкли отступать, и связались с автором снимков, облетевших молдавские СМИ - Василием Товтулом. Его хобби: как раз фотографировать у аэропорта взлетающие и садящиеся борта, этим он занимается довольно часто уже на протяжении нескольких лет.

- Василий, в пятницу бизнес-джетов было больше, чем обычно?

- Вовсе нет. Ну, может, совсем на немного. Более того, "гостили" в нашем аэропорту и более интересные самолеты. Например, частный Boeing 737, который сначала улетел в Майами, а через три дня вернулся в Кишинев - стоимость аренды обошлась в 200 тысяч евро. Вот и в эту пятницу, если можно так выразиться, бизнес-джеты летали в обычном режиме.

ОТ РЕДАКЦИИ

Добавим, что, с одной стороны все было штатно, НО! Как нам сообщили знакомые ребята из службы безопасности аэропорта, если раньше в частные самолеты самолеты могли сесть пара-тройка человек, то в минувшую пятницу в них было народу, как в маршрутках Кишинева в "часы пик". Говорят, что некоторые уважаемые люди были вынуждены сидеть в проходах на приставных сиденьях. Более того, в этот раз было невероятное количество багажа, который грузили в джеты (ранее у офиса ДПМ было замечено около 10 "Мерседесов", в которые грузили однотипные чемоданы - деньги?). В общем, пусть вас не смущает, что частных самолетов было в столице в пятницу примерно столько же, сколько и в остальные дни. Количество "пассажиров" - вот главное в этой истории!

Кстати, теперь понятно, кто летал в Майами за 200 тысяч долларов. Скорее всего, это тот самый человек, который и в пятницу улетел в сторону США, где у него семья. Влад Плахотнюк, конечно.