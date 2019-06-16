Изображает жертву: Почему лидер Демпартии Плахотнюк больше никогда не вернется в Молдову

Похоже, нам придется свыкнуться с тем, что, получив на 15-минутной встрече тет-а-тет с послом США Хоганом определенные гарантии, самопровозглашенный самодержец Влад Георгиевич Плахотнюк тут же рванул из Молдовы. Кто-то пишет, что сразу в аэропорт Кишинева, кто-то – в аэропорт Одессы через Приднестровье, но факт остается фактом – скорее всего, мы его потеряли окончательно.

Если вам интересно, то Плахотнюк в данный момент находится в США в Майами (официальная версия: решил повидать с родственниками – семью он перевез за океан некоторое время назад), либо, есть информация – в Лондоне. Учитывая, что улетел он на частном самолете, вполне вероятно, что прихватил с собой немного кэша. Хотя, не это его главное богатство: многочисленные банковские счета (официальные и не очень) и компромат – вот те «два процента», на которые будет жить он, его дети, внуки и дети внуков, дай Бог им все здоровья. На этом фоне еще циничнее зазвучала речевка, которую Плахотнюк с тогдашним премьером Филипом, как мантру, прокрикивали ровно неделю назад на акции ДПМ: «Ной сынтем попорул!» («Мы – народ!»).

Конечно, молдавские политики – народ непредсказуемый. Штатные политологи могут надуть им в уши такого, что они бросят эти «чортовы американские пляжи» и полетят «спасать Молдову». Но, в отличие от политологов, сидящих на зарплате, народу не прикажешь «Плахотнюка любить и жаловать». Сегодня в обществе существует настолько большой запрос на его посадку на нары, что явление Влад Гергича народу моментально закончилось бы пенитенциаром номер 13. Моментально.

Сейчас – по инерции – ТВ-каналы холдинга Плахотнюка и некоторые блоггеры начинают срочно «лепить» из него жертву. Но все это напрасно: при всем уважении к такому понятию, как Стокгольмский синдром, насильно его в народе не пожалеют и не полюбят. А это означает, что триумфального возвращения не будет – будет посадка (естественного, после самого справедливого молдавского суда). О чем уже заявила премьер Санду, министр МВД Нэстасе, депутат АКУМ Мария Чобану, выразившая сожаление о том, что «Плахотнюка и других злодеев отпустили».

Что ж, Плахотнюка мы, видимо, потеряли (если он не самоубийца, конечно), но запрос общества на «посадки» никуда не делся. А это означает, что не стоит спать спокойно тем, кто не просто сотрудничал с ушедшей властью, но и совершал противоправные (а иногда и вовсе – преступные) действия