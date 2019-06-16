Ренато Усатого доставили в прокуратуру

Лидера «Нашей партии», Ренато Усатого, которого сегодня при пересечении таможни арестовали сотрудники полиции, доставили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особыми делам.

18:01 Сторонники Ренато Усатого остаются поддерживать лидера НП, который находится в здании прокуратуры. "Адвокат Анатолий Истрати отметил, что с 2016 года были надуманны несколько уголовных дел на имя Ренато Усатого. Сейчас адвокат занимается одним делом, после подъедет другой адвокат и будут разбираться по другим делам. Мы должны сохранить спокойствие и верить, что прокуроры, которые открывали эти надуманные дела сегодня передумают и сделают правильное решение. Должен отвечать тот, кто виноват, а наш Ренато ни в чем не виноват, поэтому он вернулся в Молдову, чтобы доказать свою невиновность. Через час другой Ренато будет с нами", - отметил один из сторонников лидера НП.

Ренато Усатый был арестован на основании двух ордеров на арест.

Лидер «НП» обвиняется в организации покушения на бизнесмена Германа Горбунцова. Ранее он неоднократно заявлял, что невиновен. По словам Усатого, он вернулся в Молдову, чтобы доказать это.

Летом 2016 года Усатый уехал в Москву, а на его имя был выдан ордер на арест, он также был объявлен в международный розыск.