Почему в Молдове врачей громко ругают, но тихо любят

В воскресенье, 16 июня, в Молдове отмечают сразу два праздника: Святую Троицу и День медицинского работника.

Праздник утвердили в 1980 году на самом высоком уровне – на этот счет издали Указ Президиума Верховного Совета СССР. С тех пор День медицинского работника празднуется в России, в Молдове, Армении и Беларуси.

Во времена СССР у нас было особое отношение к врачам: благородная профессия, человек, спасающий жизни. Со временем, когда коррупция начала набирать обороты и, наконец, дошла до уровня, когда из-за нееумирают люди, отношение изменилось. К врачу появилось недоверие. Те, кто не платит, рискуют остаться без нужного лечения, а те, кто платит, хотят, чтобы врач разбился в лепешку и отдал пациенту, который платит, не только все силы, но и душу.

Жить стало тяжело всем – и пациентам, и медработникам. И те, и другие столкнулись с тем, что современное здравоохранение в Молдове – это не только индустрия, цель которой – улучшить качество жизни людей и ее продолжительность. Это, в первую очередь, бизнес. Огромный бизнес, в котором люди – это то, на чем можно сколотить большой капитал. Медицина перестала быть кастой благородных людей, призванных спасать жизни. Учиться медицине идут не только по зову души, но и из практичных соображений – стань гинекологом и обеспечь себя и свою семью.

Как результат, жалоб на качество медицинской помощи все больше и больше, пациенты вечно недовольны врачами и предоставляемыми в сфере медицины услугами. С другой стороны, так же недовольны врачи, которые жалуются на низкие зарплаты (из-за чего им приходится принимать «благодарности»), плохие условия работы, созданные государством.

Государство сделало все, чтобы современная медицина в Молдове стала такой, какой она есть на сегодняшний день. Это оно виновато в том, что многие врачи стали взяточниками. Это оно допустило большую коррупцию в маленькой стране, о которой говорит весь мир. Это государство ввело страховую медицину, из-за которой одни обогащаются, а другие остаются без нужного лечения. Государство вынуждает врачей заниматься массой ненужных дел вместо того, чтобы они лечили людей. Государство виновато в том, что у врачей нет возможности предоставлять нужное лечение каждому нуждающемуся. Мы все – пациенты, медработники – стали жертвами того, что натворило государство за все годы независимости.

Но вопреки всему, абсолютное большинство медработников – люди, которые помнят о своем призвании и которые идут на разные жертвы ради людей. Они приходят в больницу в свои выходные, чтобы проверить состояние своих больных. Они болеют стоя, не знают, что такое нормальный сон, они, кое-как выглядывая из-за стопок бумаг, которые им надо заполнить, принимают пациентов без записи, потому что им нужна помощь.

Пациенты часто громко ругают врачей. Но это 1-2 плохих доктора, которые встретились на их пути. Остальные – а их гораздо больше – хорошие. Их любят, но любят тихо. У каждого в телефоне есть несколько таких любимых номеров, которые всегда ответят и помогут. Не ради денег, а потому что помогать – их профессия, которую они любят.

С праздником вас, дорогие медработники!

ИНТЕРЕСНО

Что такое клятва Гиппократа

Многие слышали про клятву Гиппократа, но мало, кто имеет о ней представление. Гиппократ при жизни был врачом от Бога. Поэтому даже после смерти древние греки почитали его. Он написал много трудов по клинической медицине, а также утверждал, что к каждому больному нужен индивидуальный подход.

Кроме того, ученый считал, что его последователи просто обязаны быть милосердными в своем деле, соблюдать этические нормы. И даже составил собственный кодекс для древнегреческих врачей. Нормы настолько прижились, что разошлись по всем странам мира. Их так и стали называть – «Клятва Гиппократа».

В переводе на русский язык оригинальный текст «Клятвы» выглядит сложным. Поэтому его немного изменили - взяли у Гиппократа основные положения и добавили еще несколько пунктов. Получился текст, который произносит КАЖДЫЙ выпускник медицинских учреждений. Будь то ВУЗ, техникум или училище. Называется кодекс «Клятва российского врача».

«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:

Честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;

Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

Проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;

Хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;

Доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы больного, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;

Постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.»

КСТАТИ

Почему у врачей белые халаты

Униформа медицинского работника появилась лишь в XIX веке. До этого врачи и сестры милосердия надевали на операцию обычные фартуки и перчатки.

Английский врач Джозеф Листер заявил, что на белом цвете хорошо видна грязь, и каждый врач в целях санитарии должен носить только белый халат.

Так и прижилось. Более того, в том же XIX веке по белому халату судили о профессионализме медика. Грамотным он считался, если во время операции не сильно пачкал кровью униформу.