Илиан Кашу: Ренато Усатому должны позволить поехать домой

Илиан Кашу, вице-председатель «Нашей партии», заявил, что задержанному сегодня Ренато Усатому должны позволить вернуться домой.

По его словам, допрос следует продолжить завтра утром, передает tv8.md

Илиан Кашу сказал, что не хочет подозревать полицейских в плохих намерениях, но у него «сложилось впечатление, что что-то происходит не так».

«Я хотел бы думать, что этого не произойдет, и я говорю всем, что все будет хорошо, что все пройдет в строгом соответствии с процедурами, и Ренато разрешат вернуться домой к своим родителям».

Илиан Кашу также сказал, что у начальников полиции есть некоторые документы, но их содержание ему неизвестно.

«Мы объяснили нашу позицию - Ренато вернулся, чтобы лично разобраться с десятками дел, сфабрикованных режимом Плахотнюка», - сказал политик.