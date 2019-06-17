Пока все спали: ВС США отработали десант на Приднестровье

Александр МЕДВЕДЕВ

Пока весь днестровский регион внимательно следил за событиями, происходящими в Кишиневе, обсуждал в социальных сетях очередной захват власти Плахотнюком, а некоторые особо ушлые молдаване за 500 лей ночевали у зданий правительственных учреждений, американские военные отработали захват Приднестровья.

Итак, в ночь с 13 на 14 июля в рамках учений «Swift Response-2019» проводилась отработка масштабной десантной операции. На немецком аэродроме Рамштайн около 23 часов ночи по тревоге были подняты военнослужащие 173-й воздушно-десантной бригады ВС США, а также солдаты и офицеры отдельных союзных американцам специальных подразделений. После получения необходимых инструкций они погрузились в ожидающий их военно-транспортный самолет С-130 Hercules…

И уже через несколько часов жители сельских поселений вблизи румынского города Бузэу были разбужены внезапными маневрами местных военнослужащих, которые сопровождали колонны американской техники: ночью недалеко от этого населенного пункта в районе аэродрома Бобок десантировалось несколько сотен человек в полной боевой амуниции.

Более того, приготовления к этой тренировке начались заранее. За несколько дней до описываемых событий кукурузные и пшеничные поля в этом румынском регионе были заняты американцами из 1-го батальона 4-го пехотного полка (учебная зона Хоэнфельс - Hohenfels Training Area), которые изображали, поддерживаемых Россией сепаратистов. Первыми против них выступили голландские и немецкие десантники, которые заняли территорию аэродрома и не позволили «русским» использовать этот объект в своих целях.

Именно на помощь союзникам и были отправлены военнослужащие 173-й воздушно-десантной бригады США, которые в темное время суток отработали ночное десантирование. Естественно, отработку военной операции такого масштаба было практически нереально скрыть от посторонних глаз, однако американское командование на фоне описанных выше событий в приграничной Молдове предприняло все необходимые меры маскировки, пытаясь скрыть свои неоднозначные маневры в Румынии.

В СМИ практически нет информации о тренировке, на официальной странице Транспортного командования ВС США (U.S. Transportation Command - USTRANSCOM) информация о маневрах появилась лишь накануне, а сразу же «после разгрома сепаратистов» 14 июня десантники были возвращены в пункты постоянной дислокации в Германии и равномерно расквартированы в казармах ВС США на территории румынского государства.

Что характерно, антироссийскую направленность учений такого типа давно никто не скрывает, а участники маневров без стеснения рассказывают журналистам о происходящем.

«Вооруженные силы противника - это ополчение, поддерживаемое крупной, хорошо финансируемой страной, пытающейся расширить свое влияние, - заявил в интервью американскому изданию «Stars and Stripes» («Звезды и полосы») капитан армии США Майкл Лападот, офицер разведки 173-й воздушно-десантной бригады ВС США. - Это похоже на восточную Украину, где поддерживаемые Россией сепаратисты ведут боевые действия с 2014 года».

Тем не менее, как верно заметили американские журналисты, эти шаги предпринимаются на фоне опасений по поводу наращивания Россией активности в Черноморском регионе, в частности, в Крыму и Приднестровье. Не имея военного образования, мы также смеем предположить, что все происходящее больше напоминает отработку какой-то операции не на территории Донбасса, а на ограниченном участке местности, где тысяча десантников может сыграть решающую роль. Доставлять же на транспортных самолетах военнослужащих в Крым, на наш взгляд, также было бы довольно-таки глупо: русские новейшие системы ПВО наверняка способны засечь и уничтожить транспортные самолеты вдалеке от берегов полуострова. Таким образом, можно предположить, что учения ВС США и их союзников больше напоминают отработку десантной операции в каком-то другом регионе, например, на левобережных территориях Днестра, где действительно находятся русские военные, признаваемые на Западе боевиками приднестровские вооруженные силы, а также стратегически важный военный аэродром, который в локальном конфликте должен сыграть решающую роль!

В заключении приведем некие статистические данные. Всего в «десанте на Приднестровье» принимало участие около 100 военнослужащих, восемь специально подготовленных военно-транспортных самолетов (С-130 Hercules(5 ед.), С-17 Globemaster III (2 ед.) и КС-135 Stratotanker). Отрабатываемая военная операция входит в программу многонациональных учений «Swift Response-2019», в которых участвуют более 7000 военнослужащих из Румынии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Великобритании и США. Маневры закончатся 25 июня…