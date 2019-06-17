Додон рассказал, почему власти не перекрыли аэропорт и как найдут украденный миллиард

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что новые власти не могли перекрыть Кишиневский аэропорт 14 июня.

Президент подчеркнул, что потребовалось бы выводить много людей, заходить в аэропорт силой, чтобы не допустить вылета за границу представителей Демпартии, передает noi.md

«Плахотнюк этого и добивался все эти 7 дней, когда поставил везде эту охрану. Думал, что мы войдем силой, что мы выведем людей и пойдем на какой-то кровавый сценарий. Но нам это не нужно. Мы найдем всех, где бы кто не находился, где бы кто не прятался», - сказал Игорь Додон.

Он отметил, что современный мир такой технологичный, что можно найти любого. «Любые следы можно найти, и невозможно стереть информацию, денежные переводы и т.д. Всех можно найти. Тем более в условиях, когда новое правительство поддерживается Европейским союзом, Россией и США», - подчеркнул президент Молдовы.

Глава государства сказал, что в любом случае в Молдове будут проводиться расследования. «У нас есть уже комиссия по расследованию кражи миллиарда. Надо разобраться, что там. Будет комиссия и по другим громким делам, в частности, будут рассматриваться случаи приватизации. Нужно детально посмотреть, что произошло за последние месяцы и годы в этой области, нужно разобраться, что произошло», - подчеркнул Игорь Додон. Он отметил также, что премьер-министр Майя Санду и спикер парламента Зинаида Гречаный запросили у Нацбанка Молдовы информацию обо всех денежных переводах за рубеж, осуществленных за последние 10-20 дней, а также с начала этого года, чтобы посмотреть, были ли переводы крупных средств в этот период.