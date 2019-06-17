Прокуроры аннулировали мандат на арест Ренато Усатого

Вечером в воскресенье стало известно, что прокуроры аннулировали мандат на арест лидера "Нашей партии" Ренато Усатого.

Бывший примар Бельц поприветствовал своих сторонников, которые ждали его на протяжении нескольких часов у здания прокураторы по борьбе с организованной преступностью и особым делам, и поблагодарил их за поддержку.

Как сообщил Усатый, его освободили с условием, что он в любой момент по требованию прокурора должен явиться в прокуратуру.

Журналистам лидер НП сообщил, что готов поддержать и помогать новому правительству. На вопрос, что он планирует делать в ближайшее время, Усатый ответил, что объездит все населенные пункты, в которых его сторонники ждут.

Усатый отметил, что среди уголовных дел, которые были на него заведены, числятся заказное убийство, контрабанда и подкуп.