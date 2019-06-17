Стоимость труда в Молдове одна из самых низких в мире

Миф о дешевой рабочей силе до сих пор усиленно поддерживается на официальном уровне и уехавшим в поисках лучшей жизни населением. И опровергается - теневыми заработками и «находчивостью» оставшихся граждан.

В Молдове действительно низкая стоимость труда. Но темпы ее ежегодного роста впечатляют. Даже при условии, что немалую составляющую в содержании одного рабочего места занимают налоги. Официальная статистика утверждает, что только в прошлом году в среднем по экономике стоимость рабочей силы в Молдове возросла порядка на 800 леев и составила 7,055 тыс. леев. Именно во столько в среднем обходится работодателю один получающий зарплату работник вместе с причитающимися на его долю налогами и социальными выплатами, передает logos.press.md

При этом средняя оплата труда по экономике растет не меньшими темпами, чем ФОТ по стране, и в абсолютном выражении приближается к стоимости рабочей силы. По прошлому году статистика сообщает о номинальном росте среднемесячной оплаты труда на 13,2% (6,446 леев), а в первом квартале нынешнего года рост составил 17% в годовом выражении (6 923 леев). В реальном выражении, с учетом инфляции, в 2018 году заработки выросли на 10%. А с начала 2019 года рост реальной заработной платы ускорился до 17,3%. В бюджетном секторе в 1-м квартале после проведенной реформы оплаты труда зарплаты и вовсе показали 26,5% роста.

Официальная заработная плата в информационно-коммуникационном секторе в 2,2 раза превышает среднюю по экономике, в энергетическом секторе зарплаты в полтора раза выше, в госадминистации – на 35%, в финансовом секторе – на 80% выше средней по экономике. Такое «излишество» вполне компенсируется не такими хлебными отраслями народного хозяйства, представляющими большинство получающих зарплату занятых сограждан, чьи официальные заработки составляют в среднем от 60% (сельское хозяйство) до 90% от средней величины заработной платы (см. таблицу).

«Приведенные данные отражают средневзвешенную величину начисленных зарплат пропорционально среднесписочной численности работников. Поэтому реальная величина оплаты труда конкретного работника может отличаться от показателей отрасли», - говорит начальник управления оплаты труда НБС Наталья Клайкнехт. При этом, по словам специалиста, не учитывается сезонный фактор – в первом квартале года начисленные зарплаты всегда ниже конца года, на который приходятся дополнительные выплаты. Также не досчитывается теневая часть зарплаты, если она присутствует.

У официальной статистики нет методики, которая бы отражала реальный фонд оплаты труда исходя из всех произведенных формальных и неформальных выплат. Эти показатели иначе выглядят в системе национальных счетов, учитывающих теневые обороты. А рост реальных зарплат в данном случае можно трактовать не как повышение покупательной способности населения вследствие повышения зарплат (хотя это тоже не исключено), а как «высветление» части теневого ФОТа, которое произошло в результате повышения порога минимальных зарплат в реальном секторе экономики. В тени ухудшились заработки.

Одним из предположений, объясняющим происходящее с начала года, может также быть влияние спроса на рабочие места - в том числе в неформальном секторе, говорят специалисты. Данные о росте финансовых результатов по крупным компаниям говорят сами за себя. А сектор МСП, как всегда, - в официальных убытках. Управление персоналом в условиях экономической и политической неопределенности и отсутствия инвестиций в развитие для большинства предприятий остается единственным путем выживания.

Рынок труда Молдовы характеризуется сокращением спроса на малооплачиваемые рабочие места со стороны работников, при этом уровень безработицы снижается. И сколько бы ни жаловались работодатели на дефицит квалифицированных кадров, они сейчас пожинают плоды своей политики управления доходами предприятия в условиях дешевизны рабочей силы.

С точки зрения долгосрочных трендов такое снижение - следствие демографической ситуации: меньшее число работников при снижающейся официальной безработице без резких колебаний в оплате труда будут предъявлять все меньше спроса на рабочие места в экономике. С точки зрения работодателей также наблюдается процесс «расхолаживания» в создании высокооплачиваемых рабочих мест, которые некому занять. Это может свидетельствовать только об одном: вслед за падением инвестиционной активности следует ожидать падения предпринимательской активности. И замораживания на неопределенный период зарплатного фонда.

Более того, маленькая экономика страны в полной мере отражает мировые процессы, когда борьба за производительный труд заменяет борьба за базовый доход, независимый от труда. Другими словами, продуктивность, так ценимая еще в прошлом веке, перестала служить мерилом оплаты. И дело даже не в технологическом прогрессе и ресурсах той или иной отрасли.

Ведь как экономисты измеряют производительность? Очень грубо - как объем ВВП в расчете на одного занятого или на отработанные часы. Проще говоря, в заработанных деньгах. И труд какого-нибудь топ-менеджера или политика оказывается очень производительным только потому, что у них высокий заработок. Из этого же следует, что труд сиделки или водителя в мире в разы производительней, чем в Молдове, из-за того, что оплата труда там и здесь сильно различаются.

По словам гендиректора НБС Виталие Валкова, производительность труда в Молдове в качестве официального статистического показателя давно не считают. Не попадает Молдова и в международные рейтинги стран по производительности. «В разных странах по-разному подходят к расчету этого показателя. Международной сопоставимости при применении разных методик не достигается. Разве что отдельные экспертные структуры пытаются сравнивать экономики стран по одной из методик», - говорит Виталие Валков.

Сегодня в мире широко применяется методика многофакторного расчета производительности труда. Ключевых факторов четыре: это труд, капитал, природные ресурсы и предпринимательская способность. Они и определяют уровень производительности труда на предприятии, в регионе или в стране в целом. И по ним можно проводить межстрановые сравнения. Но в этой методике не делят труд на капитал или ресурсы на способности.

Напротив, применяют более сложные их сочетания. Потому что труд, капитал и ресурсы - факторы материальные, а предпринимательская способность - нематериальный. При этом каждому фактору придаются разные веса в соответствии с национальными особенностями той или другой страны. И тогда становится понятно, почему в одной стране люди работают более эффективно, а в другой - наоборот.

Исследователи считают, что общая факторная производительность — это и есть действительный драйвер экономического роста, обеспечивающий до 60% роста экономики. Но в нашей стране такая методика не применяется. Видимо, из-за ее трудно постижимой сложности. Или потому, что цифры будут недостаточно оптимистичными? И лучше совсем не считать.

Впрочем, о производительности нашей страны все чаще задумываются международные эксперты. Так, недавно приглашенные специалисты Всемирного банка провели специальное исследование, согласно которому именно повышение производительности может стать спасением для экономики Молдовы. А еще ранее из уст специалистов того же ВБ звучали несколько иные утверждения о том, что рынок труда в Молдове «в целом улучшил ситуацию, но благодаря росту производительности труда, а не за счет создания новых рабочих мест».

Возможно, правы и те, и другие. Интенсивность труда в разных секторах экономики разная. Выработку на одного рабочего можно легко рассчитать в производственных сферах. Только сколько осталось в Молдове того производства?

Технический прогресс, как правило, дает увеличение производительности в промышленности или сельском хозяйстве, в то время как сфера услуг, включая государственные, имеет в основном очень низкий потенциал роста производительности. Например, производительность труда водителя как была на уровне середины XХ века, такой же примерно и осталась. А производительность охранника или курьера, может, вообще не меняется.

«Уровень занятости в Молдове низкий. Но по итогам прошлого года занятость несколько выросла. Возможно, во многом она росла за счет малопродуктивных и низкооплачиваемых рабочих мест, что негативно сказалось на показателях производительности труда», - считает Наталья Клайкнехт.

И все-таки ее считают. «НБС для ведомственных расчетов предоставляет данные по запросам министерств экономики и труда», - сообщил Виталие Валков. Но каждая госструктура, исходя из ведомственных интересов, пересчитывает производительность по-своему. Например, минтруда для расчета индексаций минимального гарантированного минимума зарплаты в реальном секторе применяет оригинальную методику.

Процент роста зависит от суммарного годового роста индекса потребительских цен и роста производительности труда на национальном уровне. При этом второй показатель – это процентное отношение прироста валовой добавленной стоимости к приросту среднесписочной численности работников за год. И получается внушительная величина – порядка 5-7%. А минэкономики так много не надо – в своих расчетах оно делит добавленную стоимость на количество всех занятых в экономике, в том числе и в теневом секторе. А добавленную стоимость считают, как сумму валовой прибыли и оплаты труда с учетом налогов и взносов.

Делить добавленную стоимость на количество голов — это свежее ноу-хау, до которого додумались только у нас. Называть это производительностью труда, мягко говоря, неправильно, считают специалисты НБС. Потому что даже студенты знают, что для определения производительности труда надо делить количество продукции (а не ее стоимость) на число работников и добавлять к этому коэффициенты трудоемкости продукции и еще целый ряд факторов.

Другое дело, что такой расчет проще. К тому же открываются широкие перспективы для «работы» с цифрами. Возможно, и в молдавском государстве скоро начнут считать продуктивность экономики, и общество в лице работодателей и работников, наконец, узнают истинную цену своего труда.