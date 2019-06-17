Нэстасе: Когда на Днестре погибали люди, Плахотнюк продавал наших женщин

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе назвал лидера ДПМ Влада Плахотнюка, согласившегося недавно уступить власть новому парламентскому большинству, «советским преступником» и «политическим и уголовным сутенером».

«Большое количество людей в Кишиневе, служило не Молдове, не Румынии, а советскому преступнику Плахотнюку, уголовному и политическому сутенеру.

Когда наши люди погибали на Днестре, защищая независимость Республики Молдова, этот человек занимался торговлей людьми в Кишиневе, он продавал наших женщин, наших девушек.

Он попал в Парламент Республики Молдова, чтобы покупать депутатов, чтобы создавать парламентское большинство путем коррупции, мошенничества и шантажа», - заявил Андрей Нэстасе для В1.

Также сопредседатель блока ACUM утверждает, что Владимир Плахотнюк, который, как сообщается, бежал в Турцию, пользовался и до сих пор пользуется поддержкой Бухареста