Майя Санду: Решение прокуроров относительно Усатого вызывает большие вопросы

Премьер-министр Молдовы Майя Санду прокомментировала вчерашнее решение прокурор аннулировать мандат на арест Ренато Усатого.

По ее словам, это решение вызывает большие вопросы.

"Премьер-министр не может давать указания прокурорам и не может вмешиваться в юстицию, и я никогда этого не буду делать. Но решение об отмене ордера на арест Ренато Усатого вызывает большие вопросы. Этим решением прокуроры либо признают, что дело было составлено по политическому заказу, и тогда мы должны знать, кто давал этот заказ, а те, кто выполнял его, должны подать в отставку, либо законность этого решения имеет сомнительный характер. В этом случае, ответственные прокуроры также должны ответить перед законом.

Чтобы было ясно тем, кто пытается воспользоваться этим переходным периодом, в скором времени мы очистим юстицию от коррумпированных людей старой системы, который работают по чьей-то команде, а не в интересах граждан и в соответствии с правовыми положениями.", - отметила Майя Санду.

В комментариях к посту премьер-министра лидер НП спрашивает Санду, если у нее были сомнения в том, что речь шла о политических делах.

Напомним, вчера прокуроры аннулировали мандат на арест лидера "Нашей партии" Ренато Усатого.