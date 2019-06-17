Демократам нужно время для перестройки своих клиентелистских сетей, мнение

Посткризисные расчёты Демпартии исходят из того, что новая власть стоит на перепутье изменчивых обстоятельств, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Политолог поясняет, что в число ожиданий демократов входит, прежде всего, то, что у нового правительства имеется повестка дня, наполненная социально-экономическими проблемами, которая потребует практически всей наличной энергии и внимания. Скорость, с которой будут скорректированы и возобновлены реформы, предопределит способность Молдовы вновь получить доступ к европейской помощи, отмечает Ченуша.

По его словам, второе деликатное обстоятельство, с которым должна будет справиться новая власть, – это политическое сожительство в молдавском парламенте, где большинство в составе ПСРМ и ACUM не утратило своего искусственного характера и останется уязвимым до тех пор, пока у него отсутствует подлинный работоспособный механизм эффективной координации (секретариат правящей коалиции).

Третий важный аспект, отмеченный Дионисом Ченуша, заключается в либерализации избирательного процесса, продвигаемой ПСРМ–ACUM, последствия которой нельзя предсказать. Социалистам вскоре придётся вступить в противоборство с Ренато Усатым, возвращение которого в политику уже набирает обороты.

Политолог считает, что вакуум, который возникнет в результате демонополизации политической власти, приведёт к трансформации политической арены и появлению конкуренции на предстоящих местных, парламентских и президентских выборах.

В то же время новые политические условия и исчезновение общего врага могут уменьшить консенсус внутри ACUM, прогнозирует Дионис Ченуша.

Такая неопределённая политическая обстановка даёт демократам время для перестройки своих клиентелистских сетей, без окончательного отказа от активного присутствия в молдавской политике и оказания влияния на неё, считает политолог.

Демократы могут попытаться дестабилизировать коалицию ACUM–ПСРМ, в том числе посредством таких инициатив, как вотум недоверия президенту Игорю Додону, который может быть обвинён в продвижении российских интересов, заключает Дионис Ченуша.