Москва ожидает, что новое молдавское правительство будет способствовать российско-молдавскому сотрудничеству

Москва ожидает, что новое молдавское правительство „примет конструктивные меры по продвижению российско-молдавского сотрудничества в различных областях” и заявляет, что готова к этому, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел России, цитируемом IPN.

Также Министерство иностранных дел России заявляет, что оно довольно мирным урегулированием политического кризиса в Молдове. Согласно опубликованному комментарию, среди наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются новые власти, это решение неотложных задач в сфере демократизации внутренних политических процессов, а также социально-экономическое развитие страны.

Ранее Москва приветствовала формирование правящей коалиции и Правительства Республики Молдова. Тогда МИД России отметил, что „готов сотрудничать с демократически избранными властями Республики Молдова для восстановления взаимовыгодных российско-молдавских отношений в различных областях в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года”.