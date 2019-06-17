По ком Kroll плачет: Кому следует бояться новой власти в Молдове - что прописано в договоре ПСРМ и АКУМ

Муниципальный советник Гайк Вартанян в ходе телепередачи на одном из молдавских телеканалов рассказал, как он хотел бы видеть ближайшее развитие событий в стране.

7 пунктов.

1. Разобраться со всеми ключевыми госорганами. То, что прописано в нашем договоре о сотрудничестве с Акум – начиная от Генпрокураторы, СИБа и т.д. Освободить их от политического влияния.

2. Комиссия о расследовании «кражи миллиарда» должна дать результаты. И я очень хочу, чтобы люди, которые заплатили через свои налоги сотни тысяч долларов за отчет КРОЛЛ-2, увидели его.

3. Хотелось бы, чтобы судьи Конституционного Суда поняли, что они совершили большую ошибку, как минимум, последние 4-5 решений и исправили ее. Есть легальная процедура, как они могут исправить свою ошибку – могут отменить свое решение. Это самый быстрый, легальный, легкий и достойный вариант.

4. Хочется, чтобы правительство как можно быстрее сделало полный аудит экономической и финансовой ситуации, которую новой власти оставили демократы. Это даст нам, парламенту, четкую картину, где нам нужно «поднажать» с точки зрения принятия важных и быстрых решений и законов, помимо нашей запрограммированной и обсужденной ранее повестки.

5. Хочется понять, какие из программ, начатых демпартией (типа Prima Casa и другие) реально, и в каком объеме можно продолжать и развивать, в т.ч. исходя из финансовых и бюджетных реалий страны.

6. Очень хотелось бы, чтобы наше общество начало по другому оценивать политиков и политический класс – исключительно по результатам, а не по (гео)политическим заявлениям.

7. Конечно, это не отменяет политической борьбы, но мне кажется, как минимум, 100 дней нового правительства, по традиции, это будет первый рубеж, когда можно будет давать оценку новой власти.