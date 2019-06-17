Хьюстон, у нас проблемы: Почему Плахотнюка никто не остановил, когда он улетал из Молдовы, и как скоро его депортируют из США домой

Олег Саввович Очеретнюк

Забавно наблюдать, как все выходные буквально обсасывались версии о том, куда сбежал олигарх Влад Плахотнюк и где он находится в данный момент. То его видели в Лондоне, то где-то во Франции, то и там, и там – одновременно. Естественно, без всяких на то доказательств – ни фото, ни видео.

Народ, будьте серьезны: очень опасно Плахотнюку было бы находиться в Европе, учитывая, что ведущие страны ЕС одними из первых признали новую власть в Молдове. С почти 100-процентной вероятностью Влад Георгиевич сейчас в Майами с семьей, которую он перевез в США совсем недавно. Возможно, стоит на берегу залива Бискейн и тоскливо играет на трубе.

Но вернемся к нашему трубачу чуть позже, а для начала ответим на очень простой вопрос: Почему ему дали так спокойно улететь? Ну, во-первых, такая была договоренность с американским послом Хоганом в обмен на сдачу власти. Во-вторых, ни одно дело не заведено на Плахотнюка в данный момент – не было ни одного основания у молдавских силовиков задержать его хоть в городе, хоть в аэропорту. Плюс – не снятый депутатский иммунитет. В этой связи совсем уж смешной выглядит версия об его бегстве через Приднестровье в Одессу. Зачем? Для колорита и экстравагантности?

Возвращаемся к печальному Владу Георгиевичу в Майами. Здесь на самом деле все печально, поскольку скоро все может измениться. В ближайшее время в Молдове создадут комиссию по расследованию преступлений полицейско-олигархического режима Плахотнюка. В его состав войдут представители парламента, общественности и юристы, не запятнавшие себя сотрудничеством с Плахотнюком. О том, что необходимо начать уголовное преследование лидера Демпартии высказались все первые лица государства, включая Игоря Додона, Майю Санду и Андрея Нэстасе. Правда, все будет строго по закону, говорят они.

«Мы не можем действовать так, как действовал Плахотнюк! Чтобы председатель партии давал указания — этого арестовать или другого. Тогда чем мы лучше их? Мы должны действовать по закону! Есть закон, все должны действовать по закону и по закону отвечать», - заявил корреспонденту «КП» президент Додон.

«Оскорбительные действия Плахотнюка - это действия, которые не останутся безнаказанными. В скором времени правосудие применит необходимые санкции к Плахотнюку и тем, кто выполнял его приказы», —это уже цитата из премьера Санду.

И вот тут наступает такая коллизия. Одно дело, когда американцы дают возможность перетащить за океан свой многомиллионный скарб законопослушному гражданину Молдовы, и совсем другое, если этот человек обвиняется в серьезных преступлениях. В таком случае не за горами международный розыск. В США это понимают, и аналитики не исключают, что тогда Плахотнюка придется отдать в руки нового молдавского правосудия. Возможно, с развитием именно такого сценария связан вброс о том, что в ДПМ вот-вот сменят лидера. Говорят о двух кандидатах – экс-спикере Канду (он, кстати, благополучно из Америки в Молдову вернулся) и вице-председатель формирования Владимир Чеботарь.

В общем, запрос у молдавского общества на справедливость и желание увидеть Плахотнюка весьма большой. Смогут ли его удовлетворить – большой вопрос с ту манными перспективами.

ПРОЧИТАНО В ФЭЙСБУКЕ Как пошагово будут принуждать к тюремному заключению Плахотнюка

1-й шаг за США и это - блокирование счетов молдавского олигарха.

2-й шаг - за Россией и это - объявить Плахотнюка из федерального в международный розыск.

3-й шаг за ЕС и это - арест имущества в Европе...

4-й шаг за Парламентом - назначение нового Генерального прокурора, от которого 5-й и последний шаг, понятно уже какой...