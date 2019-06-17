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Семья
Отец и дочь из Молдовы погибли в страшной аварии в Италии
17.06.2019

Трагедия в Италии, рядом с городом Местре - в жёсткой аварии погибли двое молдаван, 34-летний отец и его 13-летняя дочь.

В машине, которая выехала на встречную полосу и угодила под автобус, находились ещё трое детей, 6, 7 и 14 лет, которые также пострадали, но всё же выжили.

Что касается пассажиров автобуса, то они не пострадали, сообщает итальянская пресса.

По поводу виновника аварии сомнений нет - автомобиль Volkswagen Touran под управлением нашего соотечественника выехал на встречную полосу.

Все остальные детали предстоит выяснить сотрудникам итальянской дорожной полиции.

 


 
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