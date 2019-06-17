В Молдове начался сезон малины

На текущей неделе в северной зоне Молдовы, где сосредоточена основная часть плантаций малины, началась кампания уборки урожая. По предварительным оценкам фермеров, урожай высокий – примерно на 15-20% больше прошлогоднего. Однако из-за слабых, но пока не прекращающихся осадков в северных районах Молдовы, ягода мокрая, что осложняет ее послеуборочную логистику.

Первые экспортные партии продукции еще только формируются, равно как и стартовая цена на отечественную малину. Заготовители трейдеры надеются, что, по крайней мере, короткий период в начале сезона она будет выше, чем в прошлом году. В начале сезона-2018 оптовая цена спроса на малину в стране составляла около 20 леев/кг ($1,1). В нынешнем, как утверждают операторы рынка, комфортным ценовым уровнем для них был бы диапазон 25-30 леев/кг ($1,38-1,66/кг).

По словам Эдуарда Щербакова, менеджера компании Frukt-Laine SRL (село Покровка, район Дондюшень) к началу нынешнего сезона предприятие заключило с трейдинговой фирмой-посредником соглашение о поставке 300 тонн малины в Россию и еще 300 тонн на рынок Кишинева. Это примерно на четверть больше, чем в прошлом году. Под планируемое расширение объемов заготовки/реализации малины (а в конце сезона – и семечковых фруктов) предприятие увеличило мощность по хранению своего холодильного склада до 1 тыс. тонн. Предприниматель не исключает, что в случае сокращения экспортного спроса и цены на малину в течение сезона, он увеличит поставки продукции на внутренний рынок.

В прошлом году цены на малину в Молдове отличались крайней нестабильностью. С 20 леев/кг они за короткое время удвоились, однако последние небольшие партии малины в самом конце сезона трейдеры-заготовители принимали по цене в десять раз ниже стартовой.

В прошлом году село Покровка ежедневно предлагала операторам молдавского рынка около 50 тонн малины, в целом за сезон объем поставок превысил 1 тыс. тонн.