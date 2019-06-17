Посол Молдовы в США Кристина Балан объявила о своей отставке

Об этом она написала на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

«Правительство во главе с Демократической партией Молдовы подало в отставку в пятницу. В пятницу я направлялась в Республику Молдова для запланированного ежегодного отпуска.

Я ухожу в отставку как посол Республики Молдова в Соединенных Штатах. Для меня было честью представлять правительство Филипа, и я желаю успехов новой команде», - говорится в сообщении, цитирует unimedia.info

Напоминаем, что 12 июня министр иностранных дел Нику Попеску отозвала Кристину Балан, посла в Соединенных Штатах Америки, в Кишинев для консультаций. Ее присутствия ожидали в Кишиневе в пятницу, 14 июня 2019 года.

После того как она не явилась в министерство, Нику Попеску сообщил, что он проинформировал власти США о том, что отныне все шаги и действия, предпринимаемые Кристиной Балан, выполняются сами по себе и никак не отражают позицию Министерства иностранных дел и европейской интеграции.