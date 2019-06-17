Плахотнюк: Мне нужен перерыв, но не для того, чтобы отдохнуть

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк выступил с первой реакцией после передачи ДПМ власти и отставки правительства Филипа.

Он отметил, что в последние дни было запущено множество спекуляций и атак, направленных на демобилизацию команды ДПМ, но от этого она стала только сильнее и более мотивированной.

«Решение выйти из правительства и уйти в оппозицию означает новый этап для ДПМ, который позволит нам больше работать над тем, как мы проводим политику, отложив в сторону то, что не сработало и выступая с новыми идеями», - отметил политик.

Также лидер ДПМ заявил, что ему потребуется перерыв, но не для того, чтобы отдохнуть.

«Что касается меня, мне нужен перерыв, но не для того, чтобы отдыхать. Те, кто меня знают, знают, что мне не нравится отдыхать, они знают, что я не могу оставаться в стороне от наших проектов и совместной работы. В эти дни я работаю над несколькими планами, и самый важный из них - восстановление стабильности в Молдове и мира, в котором нуждаются граждане»,-написал Плахотнюк.

Также он заявил, что предпримет действия, чтобы обезопасить свою семью, поскольку они «пережили тяжелые времена».

«Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности. Сейчас моя семья как никогда нуждается во мне, и я буду рядом с ними столько, сколько это будет нужно, чтобы пережить эти моменты и чувствовать себя в безопасности. Я имею право принять все меры, чтобы защитить себя и свою семью или близких людей. В это время Молдова не является безопасной страной, и это не из-за возможных дел, сфабрикованных противниками, а из-за тех, кто хочет захватить ее силой», - отметил политик.

«Однако ситуация не полностью вышла из-под контроля, и я уверен, что есть достаточно умных людей, готовых защитить свою страну, включая лиц, принимающих решения в парламенте. Другие, которые все еще находятся в состоянии эйфории, скоро вернутся к реальности и будут отчаянно искать помощи в ДПМ, чтобы выбраться из ловушки, в которую они попали. Мы будем готовы помочь им выйти, но мы не простим их за то, как они рисковали Молдовой и ее гражданами.

Послание, которое я хочу донести до граждан, заключается в том, что я нахожусь на баррикадах, я вернусь в страну как можно скорее, как только моя семья будет в безопасности, и я буду в безопасности, я буду работать для того, чтобы Республика Молдова стала стабильной страной, а люди жили в мире и покое.

До скорого», - написал Влад Плахотнюк.