Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан приветствует „мирную передачу власти” в Кишиневе и поздравляет премьер-министру Майю Санду с „мерами, которые она уже предприняла для начала внедрения программы реформ правительства”, которого она возглавляет. Об этом говорили официальные лица в ходе телефонного разговора, говорится в сообщении Европейской комиссии, цитируемом IPN.

Еврокомиссар Хан подчеркнул, что Европейский союз готов работать с новым молдавским правительством. Кроме того, чиновник подтвердил премьер-министру, „что существенная поддержка ЕС и консультирование могут быть реализованы быстро, как только условия будут выполнены, и новое правительство поможет гражданам, в том числе в области экономики и верховенства закона, судебной реформы и обеспечения плюрализма СМИ”, говорится в пресс-релизе.

В представленной Европейской комиссией информации отмечается, что комиссар Хан и премьер Санду подтвердили свою взаимную приверженность консолидированной и последовательной реализации Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, полностью соблюдая основные принципы правового государства и демократии.

В свою очередь Майя Санду пригласила Йоханнеса Хана в Кишинев как можно скорее.

Йоханнес Хан находился с визитом в Молдове в начале июня. Тогда он заявил, что Европейский союз заинтересован в том, чтобы в Республике Молдова было стабильное правительство и солидное большинство в парламенте, чтобы политики могли сотрудничать вместе на благо граждан.