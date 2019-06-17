Додон: Нам необходимо объявить мораторий на геополитические разногласия

Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с обращением к гражданам Республики Молдова.

По словам главы государства, для того, чтобы новая власть окрепла, ей крайне необходимо, по крайней мере временно, объявить мораторий на идеологические и геополитические разногласия, передает aif.md.

"Дорогие соотечественники! 14 июня 2019 года для Молдовы начался новый исторический этап. Преступный режим, который почти 10 лет терзал нашу Молдову, был разгромлен. Нам выпал исторический шанс, и мы должны его использовать.

Прошлая неделя была тяжелой для всех нас. Но главные трудности ещё впереди. Режим потерпел сокрушительное поражение, но никуда не ушёл. Он затаился во всех государственных структурах, силовых органах, местных органах власти. Он хочет быстрого реванша, и ради этого попробует дестабилизировать ситуацию во всех секторах экономики и социальной сферы, о чём уже есть первые сигналы. Для этого у него достаточно сил и возможностей.

Но основная опасность и риски кроется в нашей готовности идти на компромиссы. Для того чтобы справиться со всеми трудностями и провокациями уходящего режима, очень важно, чтобы парламентское большинство и правительство действовали сплоченно и в одной команде. Обещаю, что в качестве президента сделаю все возможное, чтобы помочь в преодолении всех трудностей, противоречий и разногласий, которые, безусловно, будут появляться.

Для того, чтобы новая власть окрепла, нам крайне необходимо, по крайней мере временно, объявить мораторий на идеологические и геополитические разногласия, которые разделяют нас.

Наша первоочередная задача на сегодняшний момент – добиться кардинальных изменений во всех секторах – юстиции, экономики, социальной сферы. Граждане нашей страны должны знать, что больше в их стране не будут открывать уголовные дела по звонку от какого-то партийного босса или высокопоставленного чиновника. Предприниматели должны быть уверены, что больше не будет сфабрикованных уголовных дел с целью захвата бизнеса или уничтожения конкурента.

Каждый государственный служащий, каждый правительственный чиновник должен думать не о предстоящих выборах, а о следующих поколениях. В противном случае у него есть только один путь: лист бумаги, ручка и прошение об отставке. Больше ни один из чиновников не может рассчитывать на покровительство родственников, нанашей, кумэтров или односельчан. Либо работа на благо страны, либо уход в политическое небытие.

Хочу гарантировать представителям всех партий, представленных в парламенте страны: мы не допустим политического туризма и перехода депутатов из одной фракции в другую. Каждый депутат должен принадлежать той фракции, за которую голосовали избиратели, вручившие ему депутатский мандат. Мы добьёмся, чтобы эта норма была закреплена в законодательстве.

Хочу отдельно обратиться к нашей диаспоре, живущей в странах Евросоюза, в Российской Федерации, других странах мира. Дорогие наши сограждане, вы покинули родную землю, потому что власти не создали вам условия для нормальной жизни, работы и учёбы дома, рядом с вашими семьями. Обещаю вам, что ни один гражданин Молдовы, в какой бы стране мира, в каком бы городе он ни находился – в Лиссабоне или в Нижневартовске, в Хайфе или в Стамбуле, – не будет забыт нашей страной. Святой долг для нас – сделать нашу диаспору сопричастной к судьбе нашей страны не на словах, а на деле.

Дорогие друзья! Я неоднократно говорил: у нас маленькая страна, у нас нет природных ресурсов. Наш единственный потенциал – люди, живущие в этой стране. У нас талантливый, трудолюбивый народ, ничем не уступающий другим народам, что неоднократно доказывали наши соотечественники в самых разных концах света. Единственная стратегия, которая нам нужна – это стратегия сбережения народа. Сбережение каждой семьи. Сбережение каждого семейного очага. И использование всего опыта, накопленного будущими поколениями, для преображения Молдовы.

Мы обязаны это сделать, и я уверен, мы этого добьёмся. Все будет хорошо!", - заключил Игорь Додон.