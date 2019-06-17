Майя Санду хочет разделить министерство здравоохранения, труда и социальной защиты

Новый министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко была представлена сегодня сотрудникам возглавляемого ею учреждения. В своем выступлении премьер Майя Санду сказала, что это была плохая идея объединить сферы здравоохранения и труда в одно министерство. „Мы должны исправить это решение, которое я считаю неудачным”, - сказала Майя Санду, цитируемая IPN.

Что касается нового министра, Майя Санду уточнила также, что у Аллы Немеренко есть управленческий опыт, и она знает область досконально.

Алла Немеренко сказала, что в ее повестке дня на первом плане находится медицинский персонал и социальный работник, персонал, работающий в социальной защите, повышение их заработной платы является приоритетным. „На первом месте находится и пациент. Все, что мы делаем, для него, и это не пустые заявления. Мы должны начать открывать дверь Министерства здравоохранения, отказаться от всей бюрократии и от сложностей, с которыми сталкиваются пациенты проходя через нашу систему”, - заявила Алла Немеренко.

Алла Немеренко родилась в 1959 году. После окончания факультета общей медицины Кишиневского государственного института медицины и фармации, закончила магистратуру в области менеджмента общественного здравоохранения в ГУМФ им. Николая Тестемицану.