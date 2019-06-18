Филат в письме Плахотнюку: Жизнь круче фильма "Крестный отец"

После того как Влад Плахотнюк опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что его партия сформирует «активную оппозицию», а также, что «требуется время, чтобы защитить свою семью», экс-премьер Влад Филат написал открытое письмо.

"Безопасность, семья и т.д., но что делать со многими, многими людьми, их семьями, слезами их матерей, плачем жен, психологической травмой детей?! Что делать ТВ-шоу со спецназом и заключенными за закрытыми дверьми в пенитенциаре № 13, полном крыс в подвалах и ... отсутствие элементарных человеческих условий", - написал Филат в Facebook, цитирует unimedia.info.

"Но знай, что ты не можешь сбежать от всего и всех, не успеешь. В конце концов все ответят за то, что сделали. Честно говоря, мне тебя жаль, потому что жизнь круче фильма (даже "Крестного отца"), написал Филат.

Отметим, что сегодня, 17 июня, Влад Плахотнюк выложил пост в Facebook. Лидер ДПМ заявляет, что его партия сформирует «активную оппозицию» и что «требуется время, чтобы обезопасить свою семью».

«Мне нужно время, чтобы обезопасить свою семью, пережив тяжелые времена, включая попытку моего похищения, которая произошла в прошлом году, когда я находился с визитом за границей(...) Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности. Моей семье я нужен больше, чем когда-либо, и я буду с ними столько, сколько нужно, чтобы пережить эти моменты и чувствовать себя в безопасности. Я имею право принять все меры, чтобы защитить себя и свою семью или близких людей, так как я думаю, что это лучше для них. В этот период Молдова не является безопасной страной, и это не из-за возможных дел, придуманных противниками, а из-за тех, кто хочет захватить ее силой», - писал Плахотнюк.