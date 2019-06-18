Марина ТИМОТИНА

8 июня парламент утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Майей Санду. Более 80 процентов - специалисты, которые ранее не работали в государственных органах Молдовы.

Хотя эти люди и родились в Советском Союзе, но учились и трудились уже в другом политическом, социальном и экономическом измерении. Это граждане западного социально-политического мироустройства, сделавшие карьеру в других государствах. Среди них есть люди, которые всю сознательную жизнь прожили за рубежом, у которых там живут и будут жить семьи. В Кишиневе эти министры - в командировке, их главная задача - импорт стратегий, разработанных для нас за границей. О том, что все будет делаться с оглядкой на иностранцев, открыто сказал «министр из диаспоры» Вадим Брынзан, заявивший коллективу министерства экономики и инфраструктуры буквально следующее: «Каждый сотрудник перед тем, как ставить свою подпись под документом, должен представить себе, что его решение появится на обложке Wall Street Journal».

Западные политики ранее заявляли о необходимости смены поколений молдавской административно-политической элиты. И вот свершилось. Но что перемены принесут нам? Это будет ясно позднее. Вспомним, однако: именно западные партнеры много лет неустанно твердили о необходимости урезания расходов на социальные программы и, в частности, образование и здравоохранение. Будет ли продолжено внедрение этих планов?

Молдова уже передала Западу окончательно и бесповоротно контроль над основными сферами экономики, в частности, энергетикой. Правые хотят еще и прокурора-европейца. В сущности, это уже не имеет значения в ситуации, когда все правительство и так уже состоит из иностранцев. А если что-то пойдет не так - открывайте портал, который отслеживает прилет-вылет частных самолетов.

"Я постараюсь вести себя сдержанно и с пониманием, - комментирует ситуацию политический аналитик Валерий Осталеп. - Но один важный вопросик все таки задам. А все ли министры останутся жить в Молдове по истечении мандата? А то не очень-то я доверяю тем, кто пишет законы мне, а жить здесь не собирается. Мне кажется, это честный вопрос".

Из 11 глав министерств пятеро - специалисты в области права, трое - в области экономики, один – доктор в области международных отношений, один - филолог, и один – врач. Шестеро работали в офисах международных организаций за рубежом, двое – председатели партий, двое – вице-председатели. Практически все - представители блока правых партий. Социалистам в новом кабинете не досталось практически ничего. Такую дорогую и горькую цену заплатила ПРСМ за устранение из власти Демократической партии. И кто же теперь будет реализовывать предвыборные обещания ПСРМ?

Расскажем коротко о том, где учились и как строили карьеру новые министры.

Премьер-министр Майя Санду родилась в 1972 году в селе Рисипень Фалештского района. Изучала менеджмент в академии экономических знаний, международные отношения - в академии государственного управления при президенте. Окончила Гарвардский институт государственного управления имени Кеннеди, получив степень магистра в области публичного управления.

Начала карьеру консультантом в минэкономики, затем стала главным специалистом отдела департамента внешнеэкономических отношений. Семь лет работала экономистом в офисе Всемирного банка в Кишиневе. В 2010-2012-м - советник исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

В 2012–2015 годы Майя Санду была министром образования РМ, в конце 2015-го объявила о создании проевропейского политического движения «Сделай шаг с Майей Санду», позднее преобразованного в партию «Действие и солидарность» (PAS). Участвовала в президентских выборах 2016 года, прошла во второй тур, уступила Игорю Додону. Владеет румынским, английским, русским, испанским.

У Санду есть квартира в Кишиневе, автомобиль Toyota RAV4 2007 года выпуска и 38,2 тысячи долларов на банковском счету.

Вице-премьер и министр внутренних дел Андрей Нэстасе родился в 1975 году в Мындрештах Теленештского района.

C 1992 по 1993 год учился на историко-географическом факультете университета Штефана чел Маре в Сучаве. Окончил юридический факультет университета имени Иоана Кузы в Яссах.

Начал свою карьеру в 1997 году помощником прокурора в транспортной прокуратуре Кишинева. Был заместителем директора компании «Air Moldova». В 2002 году получил лицензию адвоката и начал практику.

В начале 2015 года вместе со многими другими известными общественными деятелями основал Платформу «Достоинство и правда» (DA).

Андрей Нэстасе живет в городе Кодру, является совладельцем четырех домов и шести пристроек. Управляет автомобилем Nissan Maxima стоимостью 10 тысяч евро.

Вице-премьер по реинтеграции Василий Шова родился в 1959 году в селе Красноармейское Хынчештского района. Окончил судостроительное училище в Николаеве и кишиневский госуниверситет по специальности «право».

В 1983-1988-м работал в МВД. Был избран депутатом парламента-90. В 1995-1998-м занимал должность заместителя министра иностранных дел. В 1998-2002-м был послом в Китае. В 2002 году был назначен на должность министра реинтеграции, в 2009-2010-м – депутат парламента от ПКРМ. Советник президента Игоря Додона по реинтеграции.

Владелец восьми земельных участков, трехкомнатной квартиры в Кишиневе и дома в 40 квадратных метров в селе Красноармейское.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Николай (Нику) Попеску – выпускник МГИМО 2002 года. Учился в Центрально-Европейском университете Будапешта, в 2009-м получил степень доктора наук по международным отношениям. Работал в Центре европейских политических исследований (CEPS) в Брюсселе (2005-2007 годы), был научным консультантом в Институте исследований проблем безопасности ЕС (Париж) и Университете Квинс (Белфаст, Северная Ирландия), занимал должность ведущего консультанта по проблематике постсоветского пространства Европейского совета по международным отношениям в Лондоне (ECFR). В последние годы работал старшим аналитиком в Институте исследований проблем безопасности ЕС, преподавал в университете Барселоны и Институте политических исследований (Париж).

В январе 2010 года Попеску стал главным государственным советником по проблемам евроинтеграции и внешних отношений премьер-министра Владимира Филата. После девяти месяцев работы вернулся в Лондон. В 2012 году вновь стал советником Филата, уже по публичной политике и европейским делам.

В расследовании «Кланово-кумовской капитализм в Молдове» политолог Богдан Цырдя утверждал, что «известный европейский аналитик, экс-советник премьер-министра Влада Филата Нику Попеску является фином вице-министра иностранных дел, сына экс-министра иностранных дел Михаила Попова - Андрея Попова».

Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан окончил факультет физики МолдГУ. В 2001 году получил в Гарвардском университете степень магистра по управлению бизнесом со специализацией в области финансов. В 1994-1999 годах был старшим консультантом в газонефтяных и продовольственных компаниях, а также государственных организациях России.

С 2001 по 2007 год занимал должность директора основной глобальной инвестиционной группы и структурного финансирования «Merill Lynch», Нью-Йорк. В период с 2007 по 2014 год он является основным партнером «Nov Capital LLC», инвестиционного фонда с частным капиталом, Нью-Йорк-Лондон.

В 2014-2016 годах был основателем и главным партнером Logos Advisors, LLC, частной инвестиционной компании в Майами, где проживал с семьей.

Приходится сыном депутату парламента-90 Надежде Брынзан. Активный член народного фронта, она ушла из политики по истечении своего мандата.

Вадим Брынзан баллотировался на должность председателя НБМ, в 2016 году - на пост президента РМ.

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Жоржетта Минку с 2000 года работала в министерстве экономики. После получения в Румынии диплома в области международных экономических отношений получила степень магистра по исследованию проблем развития в университетском колледже Дублина (Ирландия). Оказывала консалтинговые услуги бизнес-сектору и руководила Центром развития в области управления. Сотрудничала с международными организациями, такими, как ВБ, конференция ООН по торговле и развитию, МОМ, МВФ.

Министр обороны Павел Войку - советник президента Игоря Додона по особым поручениям - окончил академию полиции и академию публичного управления. С 1995 года работал в инспекторате полиции города Унгены и национальном центре по борьбе с коррупцией. Возглавлял комиссариаты полиции районов Калараш и Чимишлия, был начальником инспектората полиции столичного сектора Буюкан. С февраля 2016 года - начальник инспектората полиции Бендер.

Павел Войку привлек внимание общественности во время событий 7 апреля 2009 года. СМИ сообщали, что он, будучи комиссаром полиции сектора Ботаники, задерживал, унижал и пытал молодых людей. Все эти обвинения Войку отвергал.

Министр просвещения, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей является вице-председателем Партии «Действие и солидарность». Окончила филфак в МГУ. Работала в различных НПО в области образования.

В 1996-1998 годах – директор Программы модернизации образования в гуманитарной области фонда «Сорос Молдова». В течение 12 лет - исполнительный директор образовательного центра «Pro Didactica», который предоставлял консалтинговые и тренинговые услуги в области образования в Румынии, Венгрии, Болгарии, Грузии, Киргизии, Казахстане, Туркменистане. С 2013 года по август 2015 года замминистра образования.

Владеет двумя квартирами и автомобилем марки Honda.

Министр финансов Наталья Гаврилица окончила юридический факультет МолдГУ и Гарвардский институт госуправления имени Кеннеди. В течение трех лет работала в Лондоне в глобальном Фонде инноваций. Занимала пост госсекретаря в минобразования РМ. Работала в Oxford Policy Management - международной консалтинговой фирме в Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода. Эксперт в области реформ публичного управления.

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Алла Немеренко - доктор медицинских наук.С 2000 года - директор университетской клиники первичной медицинской помощи государственного университета медицины и фармации. С 2006 года – главный специалист минздрава РМ по семейной медицине, международный эксперт по системам здравоохранения и консультант ВОЗ. В 2005 году была номинирована на Нобелевскую премию мира швейцарской организацией «1000 женщин за мир».

Немеренко прошла в МСК по спискам Европейской народной партии Молдовы Юрия Лянкэ на местных выборах 2015 года. Впоследствии вышла из партии.

Министр юстиции Станислав Павловский является вице-председателем Партии «Платформа достоинства и правды». Юрист. В 1980-1985 годах – следователь и главный следователь прокуратуры Криулянского района, год работы в генпрокуратуре. Бывший судья ЕСПЧ от РМ. В 2009-2010 годах преподавал в Институте международных отношений Молдовы. Работал адвокатом.