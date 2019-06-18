18 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Григорчук отпущен под домашний арест
18.06.2019

Павел Григорчук в понедельник прямо в зале суда отпущен под домашний арест, хотя прокуроры просили у суда продления содержания его под стражей еще на 30 суток. 

Григорчука обвиняют в нанесении пощечины в пылу эмоций и жаркого спора с депутатом от Демократической партии Серджиу Сырбу. 

Суд внял доводам защиты Григорчука, освободив его после нескольких недель содержания в следственном изоляторе под домашний арест. 

В понимании некоторых экспертов в связи с потерей ДПМ власти в республике дело против Григорчука может быть закрыто.


 
Количество просмотров:
38
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.