Григорчук отпущен под домашний арест

Павел Григорчук в понедельник прямо в зале суда отпущен под домашний арест, хотя прокуроры просили у суда продления содержания его под стражей еще на 30 суток.

Григорчука обвиняют в нанесении пощечины в пылу эмоций и жаркого спора с депутатом от Демократической партии Серджиу Сырбу.

Суд внял доводам защиты Григорчука, освободив его после нескольких недель содержания в следственном изоляторе под домашний арест.

В понимании некоторых экспертов в связи с потерей ДПМ власти в республике дело против Григорчука может быть закрыто.