Додон о том, как сложатся отношения с Россией и ЕС при правительстве Санду

Президент Молдовы Игорь Додон выразил уверенность, что в период нахождения у власти правительства Майи Санду Молдова сможет показать пример эффективной двухвекторной политики.

"При правительстве Майи Санду у нас не будет тех казусов, которые были при демократах, когда граждан России разворачивали в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Более того, мы обговорили с премьер-министром, чтобы был сформирован новый состав молдо-российской межправительственной комиссии, поскольку до сих пор двусторонние экономические проблемы решались лишь на уровне договоренности президентов двух стран", - уточнил Додон.

Президент еще раз озвучил свою позицию, что международные соглашения, в том числе об ассоциации Молдовы с ЕС, никто отменять не стремится и не будет, однако нельзя упускать шанса развития взаимовыгодных отношений и с восточными партнерами Молдовы, прежде всего, с Россией.

"Неоднократно подтверждал, что мы будем проводить взвешенную внешнюю политику. Никто не будет отменять подписанные соглашения с ЕС. Мы будем также развивать отношения с нашими восточными партнерами. Мы являемся наблюдателями в ЕАЭС, это тоже нужно использовать. Но главное - не нарушить то хрупкое равновесие, которое сложилось во власти", - подытожил президент.