Додон: Демократы не думали, что будет такая четкая общая позиция Востока и Запада

Лидеры Демократической партии не думали, что будет такая четкая общая позиция Востока и Запада относительно формирования парламентского большинства. Об этом заявил президент Игорь Додон в рамках спецвыпуска на телеканале НТВ Молдова. По его словам, „мы должны признать, что впервые в нашем регионе происходит такое, тем более, учитывая геополитическую борьбу, которая существует между Россией и Западом”, передает IPN.

Глава государства отметил, что многие были поражены этим сотрудничеством между ПСРМ и Блоком ACUM. В то же время Игорь Додон отмечает, что до 80% положений соглашения о сотрудничестве между Партией социалистов и Блоком ACUM уже реализованы.

Президент добавил, что если бы в минувшее воскресенье состоялся ранее объявленный марш, то произошла бы дестабилизация ситуации. Игорь Додон утверждает, что имеет конкретную информацию по этому вопросу. „У нас была конкретная информация, и ясно, что было несколько групп по 10-15 человек, включая иностранцев”, - отметил президент. Кроме того, полицейским нужно было отдохнуть, потому что их держали в состоянии готовности в течение последних семи дней. В то же время Игорь Додон уточняет, что марш был отложен на более поздний срок, а не отменен.

Глава государства говорит, что необходимо найти юридические возможности для устранения главы генпрокуратуры и назначения независимого генерального прокурора. „Здесь у нас общие позиции вместе с коллегами из парламентского большинства. Это важный момент - я буду настаивать на том, чтобы он был гражданином Республики Молдова. Я не против специалистов из других стран, но когда такие должности предоставляются иностранным гражданам, это больше похоже на внешнее управление государством”, - заявил Игорь Додон.