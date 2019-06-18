Роман Киркэ: Передача власти произошла без финансовых потерь

Директор Института рыночной экономики Роман Кирка утверждает, что в настоящее время казначейская ситуация беспрецедентно хорошая за всю историю Республики Молдова. По его словам, передача власти от прежней власти к нынешней произошла без потерь. Заявления были сделаны в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

„Из того, что заявил экс-министр финансов Ион Кику, у нас на казначейских счетах около трех миллиардов леев. На самом деле все продолжится так же, если сохранится этот режим. Даже без внешнего финансового вмешательства и правительство Санду может продолжить и реализовывать те цели, которые предусмотрены Законом о бюджете”, - заявил эксперт.

Роман Кирка говорит, что передача власти, которая произошла в 2010 году, произошла в условиях, когда ожидаемый госбюджет в размере 18 млрд. леев в итоге был реализован на уровне 13 млрд. леев, соответственно, минус пять миллиардов. По его словам, в настоящее время передача власти произошла без потерь, и если дальше сохранится этот темп, то, вероятно, он будет успешно реализован.

Политолог Анатол Цэрану считает, что для нынешней власти хорошо было бы умножать существующие финансовые выгоды и реализовать рост. Что касается внешнего финансирования, Анатол Цэрану считает, что для ЕС прошло очень мало времени, чтобы разблокировать финансовую поддержку. По его словам, Брюссель учитывает тот факт, что в Кишиневе управляют в том числе и силы, для которых ЕС является скорее пугалом, чем целью, к которой нужно стремиться.

„Я считаю, что Евросоюз возможно будет финансировать реальные политики. Если будут проявляться политики, которые вступают в противоречие с тем, что говорит, и тем, что хочет видеть ЕС в Республике Молдова, финансы не придут ни для сил, которые считаются проевропейскими. С этого момента ЕС будет судить по фактам: будут европейские политики, будут и деньги. Если нет, то денег не будет”, - отметил Анатол Цэрану.

Бывший министр финансов Ион Кику обнародовал отчет о финансовом положении Республики Молдова на сегодняшний день. По его словам, в настоящее время на банковских счетах Министерства финансов есть денежные средства на сумму 3,27 млрд. леев.