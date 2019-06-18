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Общество
Второй этап зачисления в школы в столице продлится до 24 августа
18.06.2019

Родители из столицы, которым не удалось записать своих детей в первый класс, смогут сделать это с сегодняшнего дня, в рамках второго этапа зачисления, при помощи электронной платформы Е-școala. Об этом на оперативном совещании в примэрии сообщила руководитель Главного управления образования, молодёжи и спорта Родика Гуцу, передаёт IPN.

Второй этап зачисления в школы продлится до 24 августа. В пределах имеющегося количества мест будут принимать и детей, не достигших семилетнего возраста, а также детей, проживающих за пределами предназначенных для них школьных округов.

По словам Родики Гуцу, в ходе первого этапа посредством электронной платформы Е-școala были приняты 4279 заявок. Остаётся вакантным 3651 место.


 
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