Либералы в МСК зарегистрировали инициативу об отставке Кодряну

Фракция Либеральной партии в муниципальном совете Кишинева выступила в поддержку правительства Майи Санду и зарегистрировала в примэрии инициативу об отставке и.о. примара Руслана Кодряну. Как передает "ИНФОТАГ", в заявлении фракции отмечается "необходимость уважать волю граждан, высказавшихся на выборах 24 февраля".

"Надеемся, что усилия новых властей будут, в том числе направлены на сближение обоих берегов Прута. Уверены, что объединение с Румынией, и интеграция в ЕС - единственные решения для обеспечения благополучия граждан РМ", - считают либералы.

Вместе с тем они выразили опасения насчет федерализации республики, считая ее "наибольшей угрозой безопасности для РМ".

Либералы отметили, что "зарегистрировали инициативу об отстранении от должности узурпатора Руслана Кодряну, который занимает ее незаконно" и призвали всех остальных советников поддержать этот шаг.

Шаг либералов в поддержку новой власти оценил вице-спикер, и экс-председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан, отметив в социальных сетях, что "ранее 23 советника, включая всех представляющих социалистов, уже поддержали парламентское большинство и новое правительство". "За это выступили и либералы, было бы хорошо, чтобы в ближайшее время состоялось заседание МСК, где можно принять уже формальное решение в поддержку парламенту и новому правительству, ведь у нас будет 40 голосов из 51", - сказал Чебан.