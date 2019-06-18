Когда в Молдове закончится африканская жара: Синоптики дали прогноз – нас ждет два дня «прохладной передышки» всего до 20 градусов тепла!

Вот уже неделю в Молдове стоит жуткая жара – в понедельник в полдень, например, на юге страны было все 35 градусов тепла. Плавятся не только мозги, но и прочие части тела. И не мудрено – лето же, но не такое же! Естественно, главный вопрос, когда все это африканское безобразие закончится? У нас есть ответ – скоро!

Итак, уже в понедельник, 24 июня, начнет холодать – до 20 градусов тепла в полдень на севере страны, в центре будет около 23 градусов, а на юге – до 25.

Комфортно будет и во вторник – 23-25 градусов выше нуля по стране. А вот со среды, 26 июня, в Молдове снова жара – выше 30 градусов днем подряд 5 дней. Лето красное – оно такое.