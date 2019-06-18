Шор пропал: «Он заявил на собрании соратникам, что «Мы – победим», и вышел в коридор на 15 минут – с тех пор уже три дня его в Молдове не видели

ПАВЕЛ МУНТЯН

Как бежали из Кишинева Влад Плахотнюк и Илан Шор? Завесу секретности приоткрыл президент Молдовы Игорь Додон во время эфира телепередачи на НТВ-Молдова.

- Пока все смотрели в пятницу вечером на частные самолеты в аэропорту, ни Шора, ни Плахотнюка в Молдове уже не было, их уже не было. По моми источникам, Илан Шор исчез элегантно и по-английски. Собрал своих соратников, руководителей структур, компаний и территориальных организаций, заявил что "Мы - победим!" и объявил 15-минутный перерыв. Спустя три часа собравшиеся поняли, что продолжения собрания не будет. При этом его кортеж автомобилей все это время был внизу, никуда не отъезжал, - отметил президент.

По словам Игоря Додона, Шор и Плахотнюк бежали все-таки в Приднестровье, а конечный пункт был – Одесса, откуда они уже и разлетелись в разные части света.

В соцсетях шутят, его могли похитить инопланетяне или какие-либо другие "зеленые человечки".