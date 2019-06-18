Операция «Деградация»: Почему «певцы» ушедшего режима правы, говоря, что в Молдове жизнь прекрасна

Леонид Рябков

Полубоги на землю не спускаются. Они свысока взирают на нас, грешных. Наш, молдавский полубог, даром, что вместе со всеми чуть больше недели скандировал - «Ной сынтем попорул», далек от реальности. Впрочем, как и его приближенные. Раз у них все в жизни хорошо, даже замечательно, значит, и у народа должны быть такие же ощущения.

- В стране все хорошо ведь было! - заводят новую песенку «певцы режима». - Экономика развивалась, зарплаты и пенсии росли, дороги строились, «Прима каса» опять же... Все ведь было хорошо! Зачем надо было ломать устоявшийся порядок? Как бы хуже не стало!

И невдомек бывшему полубогу и его приближенным, что хуже уже просто не может быть! По определению. Хуже может быть только мор или война. Слава Богу, мора нет, и без кровопролития обошлось на сей раз.

Это у них там, наверху, все было хорошо. Отличные зарплаты, автомобили, дома, обеспеченная жизнь... Это у них там экономика развивалась бешеными темпами, зарплаты росли, как на дрожжах, опять же уверенность в завтрашнем дне. А мы, быдло, те, которых бывший полубог в издевку называл «гражданами, достойными лучшей жизни», жили на нищенские зарплаты, ежедневно сотнями, покидая страну, без малейшей уверенности в своем будущем.

Они живут в параллельной реальности, наши полубоги, а мы — в своей. Наши реальности, как параллельные прямые, никогда не пересекаются. Поэтому те, кто был наверху, на самом-то деле, искренне удивляются: «И чего это народу не хватало?!» Они вращаются исключительно в своем кругу, где нет бедных и больных, нищих пенсионеров и бомжей. У них же все самое лучшее и дорогое, а нашу реальность они могут видеть только из окна своего роскошного авто. Они вслед за участниками телешоу «Дом-2» могут с удовольствием повторить слоган - «И мы счастливы!»

Жить, как говорится хорошо, выдавал афоризм один из киногероев, а хорошо жить еще лучше. Но закон сохранения материи еще никто не отменял. Если в такой крохотной стране, как Молдова, у одного человека слишком много денежных знаков, значит. У тысяч других этих самых дензнаков почти нет. Потому-то народ (еще раз напомню, «достойный лучшей жизни») с удовольствием и огромным облегчением скинул полубога. А как там сложится дальше, что будет в стране, разберемся. Но хуже не будет. Некуда быть еще хуже.

Вместо послесловия

Но любой конец провластных структур – медиа или коммерческих – это еще и проверка на профессионализм. И если с бизнесменами все более-менее понятно – если не докажут, что деньги украдены, будут они и дальше хорошо жить, то с представителями СМИ, вальяжно хвалившим «успехи правительства и лично господина Влада Георгиевича», не все так просто. Они до сих пор не верят в произошедшее и до сих пор считают себя «лучшими по профессии». А это не так: их беспринципные и бестолковые передачи можно было смотреть только из-под палки и чисто посмеяться над глупыми потугами ведущего быть похожим на… российских звезд. Чего стоит только плагиат знаменитой фразы Доренко: «Всего вам доброго!» В общем, будем смотреть, но есть подозрение, что ввиду низкого профессионализма, работу им придется искать долго и нудно. Всего вам доброго ;)