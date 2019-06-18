Нэстасе: Плахотнюк может находиться в Молдове

Председатель ДПМ Влад Плахотнюк, якобы покинувший страну, до сих пор может находиться на территории Молдовы.

Такое заявление с парламентской трибуны сделал министр внутренних дел Андрей Нэстасе, передает unimedia.info

"Согласно информации, которой располагает МВД, Плахотнюк и Шор не покидали страну. Представители ведомства должны провести подробное расследование со своими коллегами из Украины и сообщить нам, прошли ли Илан Шор и Влад Плахотнюк через этот коридор, организованный в Приднестровском регионе, где Республика Молдова не смогла установить точные и мощные контрольные механизмы. Была еще одна возможность покинуть страну. В аэропорту Кишинева был создан другой коридор для бандитов, которым продолжали пользоваться Плахотнюк и Шор. Они вывезли деньги и материальные ценности. Я обращаюсь ко всем государственным учреждениям: срочно предоставить в суд документы о запрете на выезд из страны Илану Шору", - сказал Андрей Нэстасе.

Отметим, что на сегодняшнем заседании парламента отсутствуют Влад Плахотнюк, Андриан Канду и Илан Шор.