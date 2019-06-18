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Экономика
Санду: ЕС готов возобновить дискуссии по поводу макрофинансовой помощи
18.06.2019

Европейский союз готов возобновить дискуссии по поводу макрофинансовой помощи, оказать финансовую поддержку проектам трансграничного сотрудничества и поддержать Республику Молдова международной экспертизой в целях укрепления демократических институтов. Соответствующие заверения дал глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко, утверждает премьер-министр Майя Санду, встретившаяся с европейским чиновником, передаёт IPN.

„Я поблагодарила господина Михалко за огромную помощь, оказываемую Республике Молдова Европейским союзом на протяжении многих лет. Я заверила его в том, что новое правительство выполнит положения Соглашения об ассоциации с ЕС и будет соблюдать все обязательства относительно реформ и принципов, закреплённые в Соглашении об ассоциации”, - отметила Майя Санду на своей странице в Фэйсбуке.

В понедельник премьер-министр встретилась и с послом США Дереком Хоганом, которого Майя Санду поблагодарила от имени всех граждан за неизменную поддержку и, в особенности, за поддержку в последние дни нового законного и демократически утверждённого правительства.

В свою очередь, посол, цитируемый в пресс-релизе правительства, заверил, что Соединённые Штаты будут тесно сотрудничать с новым правительством в целях укрепления правового государства и создания сильных институтов, которые обеспечили бы высокий уровень жизни всем гражданам Республики Молдова.


 
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