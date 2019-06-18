Ребенок и развод: самая большая ошибка

Психолог Ганна Савченко, рассказывает о самой большой ошибке родителей в период расставания и подсказывает, как ее избежать.

Распространённая проблема, когда супруги в стадии развода, начинают искать пути манипуляции друг другом. Потому что решать конфликты, которые возникли между ними, достаточно сложно и болезненно. И самый простой способ, которым действительно можно повлиять друг на друга, это самая большая ценность. Обычно это ребёнок.

Ребёнка используют, как оружие в войне развода. Самое страшное то, что в этой истории больше всего страдает именно ребёнок. Ему приходится нести ответственность за решения, которые на него накладывают оба родителя. Ему каждый раз приходится делать достаточно сложный для него выбор. Кого из родителей выбрать, кто из родителей лучше или хуже? Также очень важный момент, когда родители начинают друг другом манипулировать, тогда ребёнок начинает ощущать свою ответственность за отношения родителей.

Пока родители пытаются таким хитрым способом решить свои конфликты, не касаясь их, затягивая в эту страшную игру ребенка, они наносят ему множество травм, а их разногласия так и остаются нерешенными. Конфликт продолжается и даже после развода, потому что если супружество можно прекратить, пошли и развелись, получили свидетельство о разводе, родительство — не заканчивается. Родительство остаётся и на потом. И очень важно, при бракоразводном процессе, решить разногласия которые существуют именно между супругами. Как между мужем и женой. Для того, чтобы в дальнейшем было проще обращаться с родительство, которым они будут заниматься ещё достаточно длительное время. Если не сказать, что это связующее звено на всю жизнь.

Нужно вспомнить причины, почему развод пришёл в эту семью, и разрешать их напрямую между супругами, не используя ребёнка