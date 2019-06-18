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Шквалистый ветер в Кишиневе сносит окна и деревья
18.06.2019

В центральных районах республики идут сильные грозовые дожди. Под ураган попала и столица Молдовы. Шквалистый ветер снес одно окно, а в Бубуечах из-за сильных порывов ветра упало дерево.

Многие улицы в городе затоплены. В некоторых районах столицы выпал град. 

Очевидцы засняли, как ураган пронесся рядом с одной столичной автозаправки.

Синоптики объявили "желтый" уровень метеоопасности в связи со шквалистым ветром и ливнями. Он будет действителен до 24:00. Ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 l/m2), с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с.

 


 
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