Главная Шквалистый ветер в Кишиневе сносит окна и деревья В центральных районах республики идут сильные грозовые дожди. Под ураган попала и столица Молдовы. Шквалистый ветер снес одно окно, а в Бубуечах из-за сильных порывов ветра упало дерево. Многие улицы в городе затоплены. В некоторых районах столицы выпал град. Очевидцы засняли, как ураган пронесся рядом с одной столичной автозаправки. Синоптики объявили "желтый" уровень метеоопасности в связи со шквалистым ветром и ливнями. Он будет действителен до 24:00. Ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 l/m2), с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с.

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