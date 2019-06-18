В Молдове через два дня после смерти мамы умерла ее 11-летняя дочка — от шампуня, которым ей помыли голову

Леонид Рябков

Другая 8-летняя девочка по этой же причине в тяжелом состоянии находится в больнице.

Трагедия произошла в селе Телешеу Оргеевского района. Жительница соседнего села Сэмэнанка скончалась в субботу, 15 июня. В понедельник ее похоронили.

- У нее осталась 11-летняя дочь. Отец ушел, старший брат женился, давно живет отдельно, вот сестра умершей, которая живет в селе Телешеу и взяла девочку к себе, - рассказал нам примар села Телешеу Анатолий Букатко. - Обе семьи неблагополучные — родители не работают, выпивают. Как-то встретил дочку умершей, она вся в синяках, отец ее избивал...

В понедельник, 17 июня, женщина обнаружила у своей дочери и ее двоюродной сестры вшей. Решила их вывести и помыла им головы средством, которые ветеринары используют, чтобы вывести паразитов у домашних животных (средство называется "Blotic")..

- Наверное, случился передоз, - предполагает пресс-секретарь районного инспектората полиции Ирина Бурдужан. - Обеим девочкам спустя короткое время стало плохо, появились тошнота, судороги. Вызвали «скорую», но врачи уже не смогли спасти 11-летнюю девочку, она умерла.

Ее 8-летнюю двоюродную сестру доставили в больницу, она находится в реанимации.

- Надо будет провести экспертизы, чтобы точно установить причину смерти ребенка, - продолжает Ирина Бурдужан. - Но предварительная версия смерти — использование ветеринарного средства.

Как нам сообщили в прокуратуре, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство по неосторожности», виновной грозит до трех лет лишения свободы.

- Мы контролировали эту неблагополучную семью, в которой трое детей, - вздыхает Анатолий Букатко. - Делали, что могли, но родители в этой семье — просто безответственные! Особенно, когда выпивают...