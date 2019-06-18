Парламент будет расследовать действия Конституционного суда

Молдавские парламентарии на заседании во вторник утвердили создание "комиссии по расследованию обстоятельств попытки антиконституционного путча Демпартии посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры".

Соответствующее решение поддержали 57 депутатов от фракций Партии социалистов, Партии действие и солидарность (PAS), а также Партии достоинство и правда (DA).

Первоначально в состав комиссии должны были войти семь парламентариев, но затем было принято решение расширить ее численность до девяти членов.

Трое были делегированы от социалистов - Владимир Цуркан (председатель комиссии), Григоре Новак и Виктор Гайчук, по одному от PAS - Михай Попшой (вице-председатель) и DA - Дину Плынгэу (секретарь).

Фракция Демпартии отказалась выдвигать в комиссию троих своих представителей. Фракция Партии "Шора", отсутствовавшая на заседании, должна будет выдвинуть одного представителя в комиссию.

Какие решения принимал Конституционный суд

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу).

Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства. При этом демократы заявляли, что их действия от конституциональной блокировки страну не избавят.

Конституционный суд 15 июня объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

Санду потребовала отставки судей КС, выразив недовольство аргументацией Конституционного суда и уверенность, что КС "продолжает позорить себя внутри страны и на международной арене".